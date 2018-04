Pogrešano osebo našli utopljeno v ribniku; veter podiral drevesa

27.4.2018 | 08:25

Ilustrativna fotografija (Foto: GRC Novo mesto, arhiv DL)

Včeraj ob štirih popoldne se je na območju Zavratca (občina Sevnica) ob prisotnosti policije in gasilcev PGD Sevnica in Studenec pričela iskalna akcija pogrešane osebe. V akciji so sodelovale tudi enote reševalcev z reševalnimi psi pri ZRPS Dolenjske in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo Krajino. Pogrešano osebo so našli mrtvo v ribniku. Gasilci PGD Sevnica so utopljenca s pomočjo potapljačev dvignili iz ribnika in ga predali reševalcem NMP Sevnica.

Eden v bolnišnico

Ob 19.25 sta na cesti Ručetna vas-Semič trčili osebni vozili. V nesreči se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Črnomelj so mesto nesreče zavarovali in razsvetljevali, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in očistili cestišče. Eno vozilo so gasilci z avtodvigalom odstranili s ceste, drugo pa pomagali naložiti na vozilo vlečne službe. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ogenj ušel v gozd

Ob 17.16 je v Ravniku na območju Šentruperta pri požiganju vejevja ogenj zaradi vetra ušel v gozd. Gasilci PGD Šentrupert so gorečo podrast na površini okoli 30 kvadratnih metrov pogasili.

S helikopterjem so ga odpeljali

Ob 16.30 se je na Malem Korinju (občina Ivančna Gorica) huje poškodoval občan. Gasilci PGD Korinj so zavarovali kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske in reševalcem nudili pomoč pri prenosu poškodovanca iz reševalnega vozila do helikopterja. Občana so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.

Sinočnja intervencija PGD Kriška vas (Foto: PGD Kriška vas)

Drevesi na cesti

Ob 19.22 sta se pred vasjo Zavrtače v občini Ivančna Gorica na cesto podrli drevesi. Cesta je bila zaprta. Gasilci PGD Kriška vas so drevesi razžagali in odstranili.

J. A.