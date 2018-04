FOTO: Izbrali županovi vini, ki ju bodo uporabljali za protokolarna darila

27.4.2018 | 09:45

Brežice - V Mestni hiši Brežice je šesto leto zapored potekala razglasitev zmagovalcev izbora za Županovo vino. Zmagovalni vini izbora (dvojček vin cviček PTP in modra frankinja) sta pridelala Matjaž Črpič iz Društva vinogradnikov Jesenice-Dolina (cviček PTP) in Boris Radanovič iz Vinogradniškega društva Pišece (modra frankinja). Zmagovalca izbora bosta unikatna prehodna pokala prejela na tradicionalnem Dnevu kruha, vina in salam, s katerim se bo začel poletni festival »Brežice, moje mesto«, so sporočili iz brežiške občine.

Župan Občine Brežice Ivan Molan je ob razglasitvi čestital vsem sodelujočim, še posebej pa zmagovalcema, in dejal, da je namen projekta izbora županovega vina promocija vin in vinarjev, izbrani vini bo Občina Brežice uporabljala kot del protokolarnih daril.

Na ocenjevanju vin, ki so ga podprla vsa vinogradniška društva v občini Brežice, so ocenili 50 vzorcev - 25 cvičkov PTP in 25 modrih frankinj iz šestih vinogradniških društev občine Brežice. Ocenila jih je strokovna komisija v sestavi: Milena Rožman (predsednica), Roman Baškovč, Branko Bosina, Jože Prah in Adi Brod. Na izbor za Županovo vino pa se je uvrstilo 10 najbolje ocenjenih vzorcev cvička PTP iz vinogradniških društev DV Dolina – Jesenice, VTD Gadova peč in VTKD Cerklje ob Krki ter 10 najbolje ocenjenih vzorcev modre frankinje iz vinogradniških društev VD Bizeljsko, VD Sromlje in VD Pišece

Zmagovalca

Milena Rožman, predsednica strokovne komisije, ki je izbirala najboljše vino izmed vseh prejetih vzorcev, je dejala, da je bil letnik vin 2017 zelo zahteven, saj so se vinogradniki soočali s pozebo, točo, sušo in visokimi temperaturami, ki so zahtevale zgodnjo trgatev ter izjemno skrbno kletarjenje. Rezultat rednih letnih ocenjevanj vin je dvig kakovosti vina, kar je še posebej vidno pri cvičku PTP, je dejala predsednica ocenjevalne komisije, vzorci cvička PTP so bili zelo poenoteni in izbor najboljšega vzorca je bil zahteven.

Zbrane na dogodku je pozdravila tudi aktualna Vinska kraljica Bizeljskega Laura Omerzu. Program prireditve je povezovala Barbara Srečković Žlak, glasbeni program je izvedel učenec Glasbene šole Brežice Matej Franko pod mentorstvom profesorja Nika Ogorevca

J. A. foto: Občina Brežice

Galerija