Migrantov ne spuščajte v hiše, ampak pokličite policijo; Šefic v Črnomlju

27.4.2018 | 16:00

Včeraj je bil v Črnomlju sestanek na temo nezakonitih prehodov meje. (Foto: Občina Črnomelj)

Včeraj je bil v Črnomlju sestanek na temo nezakonitih prehodov meje. (Foto: Občina Črnomelj)

O tujcih, ki so nezakonito prišli v Slovenijo, obvestite policijo. Ilustrativna fotografija. (Foto: J. A.)

Novo mesto, Črnomelj - Na območju Bele krajine se je v zadnjih mesecih število nedovoljenih prehodov državne meje bistveno povečalo in po oceni Policijske uprave Novo mesto je pričakovati, da jih bo v prihodnjih mesecih še več, saj bodo razmere za prečkanje Kolpe ugodnejše kot pozimi. Ali veste, kako ravnati v primeru, ko vidite neznane osebe, za katere domnevate, da so tujci, ki so nezakonito prestopili mejo? Na spletni strani Občine Črnomelj so objavili obvestilo policije o tem.

»Želimo si, da bi nezakoniti prehodi kar najmanj vplivali na življenje ljudi ob Kolpi, zato se s prilagojeno organizacijo in različnimi oblikami dela prizadevamo, da tujcem preprečimo nezakonita ravnanja ali jih primemo takoj, ko ti prestopijo mejo. Ob prijetju tujce varnostno pregledamo, preverimo, da pri sebi nimajo nevarnih predmetov in jih odpeljemo na policijsko postajo, kjer so opravljeni nadaljnji postopki," pravijo na PU Novo mesto, kjer dodajajo, da so nezakoniti prehodi razpršeni vzdolž Kolpe.

Na več mestih ni postavljenih začasnih tehničnih ovir in kljub policijskemu nadzoru posamezniki po prečkanju meje pridejo tudi do bližnjih naselij. "Občane pozivamo, da v teh primerih tujcev ne spuščajo v svoje domove in se jim ne približujejo, ampak naj nas o pojavu neznanih oseb obvestijo na številko 113. Takoj se bomo odzvali, preverili okoliščine, tujce varnostno pregledali in odpeljali na policijsko postajo, kjer jim bo nudena humanitarna oskrba in po potrebi zagotovljena tudi zdravstvena oskrba. Svetujemo, da upoštevate tudi osnovne zaščitne ukrepe za varovanje premoženja, da tudi ob krajši odsotnosti vrata domov zapirate in zaklepate," pravijo policisti.

DELOVNI SESTANEK: TEŽAVE ZARADI ZAKLENJENIH VRAT, VISOKI STROŠKI INTERVENCIJ



Sicer je včeraj na pobudo črnomaljske županje Mojce Čemas Stjepanovič na Občini Črnomelj potekal delovni sestanek z državnim sekretarjem na ministrstvu za notranje zadeve Boštjanom Šeficem na temo nezakonitih prehodov državne meje na območju omenjene občine. Na sestanku so bili predstavniki obkolpskih krajevnih skupnosti, direktor Policijske uprave Novo mesto Janez Ogulin in županja s sodelavci, so sporočili iz kabineta županje.

Šefic je predstavil stanje glede nezakonitih migracij z vidika ministrstva za notranje zadeve, predstavniki KS pa so s stališča lokalnega okolja izpostavili predvsem težave glede zaklenjenih vrat na panelni ograji, kar bodo po zagotovilih direktorja policije in državnega sekretarja rešili že v naslednjih dneh.

Županja je govorila o problematiki in stroških v zvezi z intervencijami pri nezakonitih prehodih, in sicer tako PGD Črnomelj, Gasilske zveze Črnomelj kot JP Komunala Črnomelj, o čemer se bo državni sekretar v prvi polovici maja pogovoril s pristojnimi službami. Šefic je poudaril, da stanje ob meji uspešno nadzorujejo in pohvalil policijo, ki je edina v vsem tem času beležila točne podatke o nezakonitih prehodih meje. Izpostavil je, da se je potrebno na morebitno povečanje števila nezakonitih prehodov čez mejo pripraviti, zato so že v teku dodatne aktivnosti policije.

Ogulin je pohvalil dobro sodelovanje s prebivalstvom ob meji in pozval, da prebivalci o kakršnemkoli dogajanju na obeh straneh meje še naprej takoj obveščajo policijo.

J. A.

Galerija