Blagoslov motorjev in motoristov

27.4.2018 | 10:40

Ilustrativna fotografija (Foto: M.Ž., arhiv DL)

Nova Štifta - Društvo Motoristi za motoriste, Občina Sodražica in Turistično društvo Sodražica danes organizirajo dobrodelno prireditev ob blagoslovu motoristov in motorjev. Pobudnik prireditve je pater Niko Žvokelj, ki bo motoriste in motorje pri romarski cerkvi na Novi Štifti ob 11. uri blagoslovil že dvajsetič.

Po blagoslovitvi bodo skupaj odšli v Sodražico, kjer bo pri osnovni šoli še priložnost za druženje. Letos so v Sodražici zagotovili tudi možnost kampiranja za udeležence prireditve, na kateri ne bo manjkalo glasbenih in gurmanskih užitkov.

Obiskovalci si bodo poleg številnih jeklenih konjičkov lahko ogledali razstavo o 20-letnem delu društva. Poleg tega bodo na današnji prireditvi sodelovali tudi nekateri strokovnjaki s področja motociklizma. Prireditev v Sodražici ima tradicionalno tudi dobrodelno noto, saj zbirajo denar za pomoč poškodovanim motoristom.

J. A.