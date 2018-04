Rešili so jo z balkona; zagorelo poslopje

27.4.2018 | 19:05

Danes dopoldne so na Hrastinski poti v Brežicah gasilci PGD Brežice s pomočjo tehničnega posega vstopili v stanovanje večstanovanjskega objekta in rešili občanko z balkona.

Ob 16.45 je v naselju Gabrje v sevniški občini gorelo v gospodarskem poslopju. Požar so pred prihodom gasilcev pogasili krajani. Gasilci PGD Boštanj so pregledali in prezračili prostore. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 16.21 se je v Šolski ulici v Semiču kadilo iz parkiranega osebnega vozila. Lastnik vozila je že pred prihodom gasilcev odklopil akumulator in iz vozila odstranil osebne predmete. Gasilci PGD Semič so vozilo pregledali s termovizijsko kamero.

