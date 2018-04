FOTO:Cvičkova princesa vabi v Deželo kozolcev, tam je že živahno

27.4.2018 | 20:35

Pozdrav gostiteljice Dragice Ribič, poleg nje moderator Luka Bregar

Pestra ponudba vin nikogar ne pusti ravnodušnega.

Kulinarični del so prevzeli gostinci iz Gostilne Javornik in Bistroja Marof

Šentrupert - Nocoj je v Deželi kozolcev v Šentrupertu spet veselo, tam namreč poteka dobrodelni vinsko-kulinarični dogodek Cviček v srcu. Gostiteljica je 19. cvičkova princesa Dragica Ribič, ki bo čez en mesec krono predala svoji naslednici (to bodo izbrali na 46. Tednu cvička v Šentjerneju).

Tam smo srečali tudi aktualnega kralja cvička Gregorja Štembergerja, Andrejo Simeonov (15. cvičkovo princeso), Anjo Mrhar (18. cvičkovo princeso), Jasmino Podesnik (13. cvičkovo princeso) in Barbaro Bojanc (8. cvičkovo princeso)

Ob našem obisku je bil večer še mlad in obiskovalci so komaj začeli prihajati, a je bilo slutiti, da se bo vse skupaj razvilo prijeten dogodek.

Stojnice z izvrstnimi vini dolenjskih vinogradnikov in vinarjev ter kulinaričnimi mojstrovinami Bistroja Marof in Gostilne Javornik bodo zagotovo zadovoljile tudi najbolj zahtevne brbončice.

Festival spremlja bogat kulturno-glasbeni program, ki ga povezuje duhoviti Luka Bregar, v njem pa bo mogoče slišati in videti od Novih spominov, Prve lige, ansambla Azalea, Grom do vokalne skupine Deci in Trebanjskih mažoretk. Pripravili so tudi bogat srečelov. Namen prireditve je podpreti dolenjsko vinogradništvo in biti hkrati še dobrodelen.

"Celoten izkupiček od prodaje bomo namreč donirali gibalno oviranima 4-letnima dvojčkoma Emi in Anžetu iz okolice Trebnjega, ki tedensko opravljata številne terapije in obravnave strokovnjakov,« je pojasnila Ribičeva in omenila, da je simpatična dvojčka že obiskala in takrat sta jo resnično očarala.

Ne veste, kam bi šli nocoj? Odgovor je na dlani - v Deželo kozolcev.

Foto in tekst: Janja Ambrožič

