Zagorel zabojnik; potres v bližini Kočevske Reke

28.4.2018 | 08:00

(Foto: arhiv DL, S.G.)

Včeraj ob 22.07 je v ulici Brezje v Novem mestu zagorel zabojnik za komunalne odpadke. Gasilci GRC Novo mesto so požar pogasili. Obveščeni so bili tudi policisti, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

Potres v bližini Kočevske Reke

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so včeraj ob 22. uri zabeležili potres magnitude 2,8 v bližini Kočevske Reke, 62 km južno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci širšega nadžariščnega območja. Na Agenciji RS za okolje ocenjujejo, da intenziteta potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Zapora ceste

Kostak Krško d.d. obvešča, da bo danes zaradi udora jaška popolna zapora ceste Senovo - Belo, ki bo trajala do 30.aprila. Obvoz ni predviden.

R. N.