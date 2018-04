Trebanjci v drugem polčasu prestavili v višjo prestavo

28.4.2018 | 09:00

Foto: arhiv DL

Dobova - Rokometaši Trima Trebnje so včeraj v 6. krogu skupine za obstanek z 29:27 premagali Dobovo. Ob polčasu je bil izid izenačen na 14. točki, nato pa so Trebanjci prestavili v višjo prestavo in tako v nadaljevanju državnega prvenstva zabeležili drugo zmago. Največ zadetkov (6) je prispeval Kristjan Horžen.

Srečanje je bilo v prvih tridesetih minutah zelo izenačeno, saj si nobena ekipa ni uspela priigrati otipljivejše prednosti. Po odmoru so Trebanjci zaigrali nekoliko bolje in v 39. minuti po golu Luke Florjančiča povedli z 20:16. Prednost štirih zadetkov so uspeli obdržati do zaključka tekme, čeprav so se Dobovčani trudili, da bi izid vsaj izenačili.

Izidi, končnica, 6. krog:

- skupina od 1. do 6. mesta:

- danes:

19.00 Krka - Riko Ribnica

20.00 Urbanscape Loka - Celje Pivovarna Laško

- jutri:

Koper 2013 - Gorenje Velenje

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 4 3 1 0 121:103 38 (31)

2. Riko Ribnica 5 2 2 1 135:125 37 (31)

3. Koper 2013 5 3 1 1 136:128 31 (23)

4. Gorenje Velenje 4 0 0 4 106:119 31 (31)

5. Urbanscape Loka 5 2 0 3 131:140 27 (23)

6. Krka 5 2 0 3 149:163 25 (21)

- skupina od 7. do 12. mesta, 6. krog:

- sreda, 25. april:

Herz Šmartno - Maribor Branik 25:25 (13:17)

- četrtek, 26. april:

Jeruzalem Ormož - LL Grosist Slovan 25:25 (13:14)

- petek, 27. april:

Dobova - Trimo Trebnje 27:29 (14:14)

- lestvica:

1. Maribor Branik 6 3 1 2 169:157 25 (18)

2. Jeruzalem Ormož 6 2 2 2 173:185 25 (19)

3. Trimo Trebnje 6 2 0 4 174:167 22 (18)

4. Dobova 6 4 0 2 178:160 19 (11)

5. LL Grosist Slovan 6 3 2 1 162:154 16 (8)

6. Herz Šmartno 6 1 1 4 169:202 11 (8)

R. N.