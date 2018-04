Tudi v knjižnici prostorska stiska

Direktorica Tanja Cuder ob polno založenih policah s knjigami. (Foto: R. N.)

Trebnje - V Trebnjem se soočajo s precejšnjo prostorsko stisko tamkajšnje osnovne šole, saj v tem šolskem letu trije oddelki četrtega razreda gostujejo v prostorih centra za izobraževanje in kulturo (CIK), po šivih pa poka tudi knjižnica Pavla Golie, v kateri upajo, da se bodo zadeve kmalu obrnile na bolje.

»Nimamo čitalnice, prireditvenega prostora, primernih kotičkov za najmlajše, prav tako pa bi si poseben prostor zaslužile razstave znanih Trebanjcev. Da smo zagotovili še nekaj polic za knjige, smo preuredili nekatere prostore, tako da se zaposleni stiskajo v stari kurilnici in starem skladišču, neurejeno pa je tudi prezračevanje,« težave opiše direktorica knjižnice Tanja Cuder in dodaja, da prostorsko stisko občutijo tudi njihovi uporabniki, a na srečo se to za zdaj še ne pozna na obisku. Zadovoljni so, da imajo iz leta v leto več članov, danes jih je v vseh štirih občinah, kjer imajo krajevne enote, aktivnih okoli 4.600.

A s čedalje večjo nabavo gradiva in z vse večjo knjižno produkcijo se potrebe uporabnikov povečujejo, pravi direktorica. »Zato ves čas stremimo k nabavi kvalitetnega gradiva, tako leposlovja kot tudi strokovne literature. Trenutno imamo okoli 130.000 enot. Žal se prostorska stiska povečuje iz dneva v dan.« Knjižnica, ki se nahaja v spodnjih prostorih CIK-a, se razprostira na slabih 400 kvadratnih metrih površine, a po slovenskih standardih za splošne knjižnice je to občutno premalo. »Glede na število prebivalcev in število enot bi morali imeti 1.600 kvadratnih metrov površine,« pojasnjuje Cudrova.

Vseeno se v knjižnici poleg izposoje kvalitetnega gradiva trudijo ponuditi tudi ostale dejavnosti za različne generacije, zato sodelujejo z različnimi zavodi v vseh občinah Mirnske in Temeniške doline. Zelo dobro so se v Trebnjem prijele ure pravljic, na katerih sodeluje 40 otrok. »Letos smo jih prvič razdelili v dve skupini, kajti fizično nimamo prostora, da bi jih vse kje gostili. Zavedati se je treba, da z njimi pridejo tudi starši, babice in dedki ter ostali sorodniki. Vse to prinaša prilagajanje urnika zaposlenih in številne druge spremembe,« pravi Cudrova.

V knjižnici so skorajda izkoristili že vse rezerve, ki jih imajo. Nekaj prostora nameravajo pridobiti še s preureditvijo tajništva in uprave, preseliti pa nameravajo tudi arhiv, ki zaseda nekaj kvadratnih metrov. Po mnenju direktorice so to začasne rešitve, zato bi občina morala resno razmišljati o tem, da bi knjižnica dobila nove prostore. »Pred leti je bila namera, da se preselimo v stavbo, kjer je danes Galerija likovnih samorastnikov. A na koncu se ni izšlo,« pravi Cudrova.

R. N.