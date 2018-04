Športni park bogatejši za fitnes na prostem

28.4.2018 | 12:00

Postavljanje fitnes naprav na prostem.

Mokronog - V Športnem parku Mokronog so pred dnevi začeli s postavljanjem fitnes naprav na prostem, s katerimi bodo dopolnili bogato športno infrastrukturo v občini. Naložba sodi v sklop tako imenovanega projekta škratodežela, v okviru katerega bodo uredili še dve tematski krožni pešpoti okoli Žalostne gore, ob lovskem domu v Mokronogu pa so zasnovali tudi Gozdiček škratov Mokronožcev, ki bo služil tudi kot učilnica na prostem za predšolske otroke in za prvo triado osnovne šole.

Kot pojasnjuje direktorica občinske uprave Mojca Pekolj, so projekt že lani pripravili na javni poziv na podlagi sheme CLLD, vendar so kar leto dni čakali na sklep o odobritvi sredstev. »Sredi februarja so vendarle od dobili potrjeno, da nam pripada 25.000 evrov, skupna vrednost projekta pa je ocenjena na 39.000evrov. Razliko bo pokrila občina iz proračuna,« je finančno shemo razložila Pekoljeva.

Poleg občine v projektu sodelujejo še Lovska družina Mokronog, tamkajšnje društvo upokojenec in osnovna šola. Tako imenovana škratodežela bo namenjena vsem skupinam prebivalcev, tako mlajšim kot starejšim ter tudi ranljivim skupinam. Načrtovano infrastrukturo nameravajo obogatili z nizom rekreativnih in izobraževalnih prireditev za različne skupine ljudi, hkrati pa želijo v sklopu projekta obogatiti tudi sejemsko dejavnost, ki se v Mokronogu odvija vsako tretjo soboto v mesecu, ob tem na občini načrtujejo tudi izdajo knjige Staneta Pečka.

V Mokronogu bodo tako z naložbo dopolnili obstoječo športno infrastrukturo. V tukajšnjem športnem parku imajo namreč urejeno atletsko stezo, igrišči za košarko in odbojko na mivki, rokometno in teniško igrišče, površine za met krogle in skok v daljino ter otroško igrišče. Nenazadnje pa občina gradi tudi športno dvorano na Trebelnem.

Besedilo in fotografije: R. N.

