Najprej odsek do trga, nato še krožišče

Sedanje križišče na regionalni cesti v Slovenski vasi bo zamenjalo krožišče, ki bo zmanjšalo zastoje in predvsem prineslo večjo varnost vsem udeležencem v prometu. (Foto: J. S.)

Šentrupert - V Šentrupertu so lani zaključili obnovo še zadnjega dela državne ceste od Slovenske vasi do table Šentrupert, poleti pa načrtujejo, da bo država začela še prenovo ceste skozi naselje Šentrupert do trga. V sklopu rekonstrukcije tega odseka bo občina poskrbela tudi za ureditev že obstoječe komunalne infrastrukture, kjer je še ni, pa jo bodo zgradili na novo.

»Na tem delu ceste gre za drugačno oblikovanje, ki sodi v naselje, ureja se celotna površina vse do objektov, ki stojijo ob cesti. Kombinirajo se asfaltne površine s tlakovanimi in sam poseg je investicijsko gledano na tekoči meter cestišča precej dražji kot pa preostali del vpadnice, ki je že zgrajen. Zahtevnejši sta tudi prometna ureditev in izvedba vse potrebne komunalne infrastrukture pod cestiščem,« pojasnjuje župan Rupert Gole.

Recenzija projektne dokumentacije je bila uspešna, zato bo država v kratkem objavila razpis za izbiro izvajalca. Župan pravi, da je občina z državo podpisala sofinancerski sporazum, čaka pa jih še dogovor in odkup nekaterih manjših površin, saj je vse skupaj treba tudi zemljiškoknjižno urediti. »Sredstva za odkupe smo zagotovili v rebalansu poračuna. Za rekonstrukcijo glavnega vodovodnega omrežja smo že izbrali izvajalca, to je Komunala Trebnje, za izgradnjo fekalnega kanalizacijskega voda pa bomo to storili v roku enega meseca. Prav tako je predvidena izgradnja javne razsvetljave in vse potrebne prometne signalizacije,« dodaja Gole.

Z ministrstva za infrastrukturo so potrdili, da je bil podpisan sporazum o sofinanciranju. Ocenjena vrednost investicije znaša dober milijon evrov, od tega bo skoraj 700.000 evrov prispevala država, preostalo pa občina. »Trenutno poteka uvrstitev investicijskega projekta v proračun, na podlagi katere se v proračunu zagotovijo finančna sredstva, ki so tudi podlaga za objavo javnega razpis za izvedbo del,« so za Dolenjski list sporočili z ministrstva.

Država na bi jeseni končno le začela tudi rekonstrukcijo križišča v Slovenski vasi na regionalni cesti med Trebnjim in Mokronogom. Za ureditev krožišča bodo porušili tudi manjšo hišo, ki je že več let prazna. »Na zadnjem sestanku na Direkciji RS za infrastrukturo sem pridobil informacije, da je investicija uvrščena že v letošnji proračun in potem nadaljevanje naslednje leto. Upamo, da bo res tako, če bo kašen zamik, pa predvidoma ne bo velik,« je prepričan župan, ki dodaja, da je to zelo pomembna naložba za občino in za zagotavljanje bolj varnega in tekočega prometa skozi Mirnsko dolino. Sedanje križišče kar petih cest je namreč zelo obremenjeno in tudi nevarno, ob prometnih konicah pa se pojavljajo tudi zastoji.

»Trenutno poteka recenzija projekta, nato sledijo odkupi potrebnih zemljišč ter sklenitev sporazuma za sofinanciranje z občino,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo in dodali, da je v letošnjem letu predvidena izdelava projektne dokumentacije za ureditev križišča v Prelesju.

V sklopu sprejetega programa investicijskega vzdrževanja bodo dela začeli tudi na nekaterih občinskih cestah. Občina načrtuje asfaltirati cesto na Ravnah, urediti odsek ceste iz Hrastnega proti Homu in odsek iz Zaloke proti Zabukovju. »Za lansko leto planirane investicije v cestno infrastrukturo smo zaključili po planu, zadnji odsek ceste v Kostanjevici se je sicer zamaknil v letošnje leto zaradi zime, ki nas je prehitela, ampak je pred kratkim bil asfaltiran. Na ostalih cestah bomo redno izvajali vzdrževalna dela, program investicijskega vzdrževanja za naslednje leto pa je že v pripravi,« je sporočil župan.

