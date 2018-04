Nekateri bi radi naciste razglasili za žrtve

28.4.2018 | 21:00

Stane Preskar (desno) je spomnil na neminljivo aktualnost 1.maja v času rastočega kapitalizma. (Foto: M. L.)

Zbrane so nagovorili med drugimi Ferdo Pinterič (v srednji vrsti desni), slavnostni govornik Igor Zorčič (drugi z leve) in Katja Čanžar (četrta z leve). (Foto: M. L.)

Delegacija je odnesla venec k spomeniku v Sromljah. (Foto: M. L.)

Sromlje - Z današnjo proslavo v Sromljah, ki jo je organiziralo brežiško združenje borcev za vrednote NOB, so zaznamovali 77. obletnico ustanovitve Osvobodilne fronte Slovenskega naroda, 74. obletnico ustanovitve Kozjanskega odreda in 73. obletnico osvoboditve Brežic ter mednarodni delavski praznik 1. maj.

Z Zdravljico je slovesnost začel Moški pevski zbor Sromlje, ki ga vodi dirigent Franci Vegelj.

Predsednik brežiškega združenja za vrednote NOB Stane Preskar je v svojem pozdravu povedal med drugim, da je današnji dogodek že del praznovanja 70-letnice delovanja brežiške borčevske organizacije. Ob tem je povabil na osrednjo slovesnost, ki bo julija.

Za predsednika krajevne skupnosti Sromlje Ferda Pinteriča ni vprašanje, ali organizirati podobne slovesnosti, kot je bila današnja, kot je poudaril. Nacisti so okupirali današnjo Slovenijo. Iz Posavja so prebivalce odpeljali v izgnanstvo. To so zgodovinska dejstva. Nekateri jih zanikajo, zato je treba nastopati proti izkrivljanju zgodovine in zato so potrebne proslave, kot je bila današnja.

Slavnostni govornik je bil poslanec Igor Zorčič. Opozoril je na zelo velik pomen Kozjanskega odreda v narodnoosvobodilnem boju in s tem za osvoboditev. Kozjanski odred je zaslužen tudi za vzpostavitev sedanjih razmer v Sloveniji.

V samostojni Sloveniji nekateri zlorabljajo svobodo govora za potvarjanje zgodovinskih dejstev, kar po Zorčičevem mnenju ni svoboda govora, ampak je bolezen demokracije.

Prihodnost Slovenije po Zorčičevih besedah ni pod krilom kakšne velesile, ampak pod svobodnim soncem.

Sromlje so po Zorčičevih besedah k svobodi Slovenije prispevale prepoznaven delež v 2. svetovni vojni in spet desetletja pozneje v slovenski osamosvojitveni vojni.

Ampak svoboda, kot je poudaril Zorčič, ni samoumevna, zato moramo biti pozorni na dogajanje doma in po svetu. Sedanje razmere nas po njegovem vračajo v zgodovino, kakršno svet pomni iz druge svetovne vojne ter časa nekaj pred njo.

Zbrane je nagovorila tudi brežiška podžupanja Katja Čanžar. Domoljubje je označila za pomembno, temeljno vrednoto skupnosti. Zahvalila se je brežiškemu združenju za vrednote NOB, ki po njenih besedah skuša ohranjati dobre vrednote iz zgodovine.

Spored je vodila Ida Ostrelič, ki se je, sklicujoč se na pesem Karla Destovnika Kajuha, zavzela za iskrenost. Izrazila je upanje na boljši svet, ki pa bo boljši in pravičnejši le, če ljudi ne bodo vodile lakomnost, preračunljivost in grabežljivost.

Današnji spored po zamisli Mateje Jankovič Čurič so oblikovali poleg že omenjenega zbora in napovedovalke še učenca osnovne šole Artiče Sara Zakšek in Nik Vovčko z mentorico Stanko Turšič Pungerčar.

Med slovesnostjo je delegacija položila venec k spomeniku NOB.

Dogodka se je udeležila tudi spominska Gorjanska četa, na prizorišču je bila tudi častna straža Slovenske vojske. Pri izvedbi prireditve, ki so jo organizirali s podporo občine Brežice sta sodelovala tudi PGD Sromlje in krajevna skupnost Sromlje.

M. L.

Galerija