Gasilska vaja v Sevnici

28.4.2018 | 00:15

Foto: Arhiv DL

Z regijskega centra za obveščanje Brežice so sporočili, da je ob 17.uri v občini Sevnica potekala gasilska vaja III. sektorja GZ Sevnica, pri kateri sta sodelovali PGD Šentjanž in PGD Veliki Cirnik. Vaja je potekala na gospodarskem objektu oz. mizarski delavnici. Uporabljena je bila sirena javnega alarmiranja z znakom za neposredno nevarnost. Občani naj se ne vznemirjajo in naj upoštevajo navodila odgovornih oseb na terenu, so še sporočili z regijskega centra za obveščanje.

R. N.