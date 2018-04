Po štirih porazih visoka zmaga Krke

28.4.2018 | 22:45

Domen Bratož je bil s 24 točkami in indeksom učinkovitosti 35 najboljši košarkar tekme med Krko in njegovim nekdanjim moštvom Šenčurjem. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je uspelo z nocojšnjo visoko zmago nad Šenčurjem v 12. krogu drugega dela prvenstva v prvi košarkarski ligi še pravi čas prekiniti niz štirih zaporednih porazov, ki so jih doživeli, potem ko so nekoliko presenetljivo zmagali na zaključnem turnirju druge jadranske lige in se po vsega enem letu odsotnosti vrnili v elitno druščino košarkarskih klubov z območja nekdanje Jugoslavije.

Z visoko zmago nad Šenčurjem s kar 108:75 so si novomeški košarkarji praktično že zagotovili uvrstitev v končnico, saj imajo pred zasledovalci prednost tudi če bi ob koncu drugega dela prvenstva v skupini za prvaka prišlo do kroga dveh ali več moštev z enakim številom točk, saj so v medsebojnih dvobojih boljši tako od Heliosa kot od Šenčurja pa tudi od trenutno četrtouvrščene Rogaške, poleg tega pa ima Krka v zadnjih dveh krogih vsaj na papirju najlažja nasprotnika, moštvi z dna lestvice - Ilirijo v gosteh in Šentjur doma.

Tekma med Krko in Šenčurjem, ki je prišel v Novo mesto s skupinico navijačev, ki so zlahka preglasili precej številčnejše domače občinstvo, je bila bolj igra mačke z mišjo kot kaj drugega. Novomeščani so prevzeli vajeti v svoje roke že takoj na začetku srečanja, sredi druge četrtine povedli za dvajset točk in v zadnji minuti prvega polčasa z 21 točkami ter odmor odšli z dvema točkama manj prednosti (57:36).

Bati se je bilo, da bo visoka prednost ob polčasu Krkine košarkarje uspavala, a temu ni bilo tako, saj so nalet nadaljevali tudi v drugem polčasu in po treh minutah vodili že za trideset točk (68:38), kasneje povedli tudi za 34 točk tar tekmo končali z največ doseženimi točkami v sezoni med vsemi ekipami, kar 108.

V enajstem krogu se bo Krka pojutrišnjem v Ljubljani srečala z Ilirijo, v četrtek pa bo drugi del prvenstva zaključila s tekmo doma s Šentjurjem.

Krka : Šenčur Ggd 108:75 (27:20, 57:36, 85:54)

Krka: Marinelli 13 (3:4), Škedelj 6, Bratož 24 (2:3), Cinac 15 (2:2), Dimec 12 (2:2), Đapa 6, Jošilo 9 (1:2), Zagorac 8 (2:2), Kovačevič 12, Fifolt 3 (1:2).

Šenčur Gorenjska gradbena družba: Novak 6 (0:1), Murić 8, Rizvić 18 (5:7), Martinčič 10 (5:6), Pavić 14 (0:1), Gorjanc 1 (1:2), Blair 5 (1:3), Pavković 2, Koljević 11 (2:2).

Prosti meti: Krka 13:17, Šenčur Ggd 14:22.

Met za tri točke: Krka 11:21 (Marinelli 2, Bratož 2, Đapa 2, Jošilo 2, Kovačevič 2, Cinac), Šenčur Ggd 5:22 (Koljević 3, Rizvić, Martinčič).

Osebne napake: Krka 21, Šenčur Ggd 19.

Pet osebnih: Novak (36.), Škedelj (40.).

Lestvica: 1. Petrol Olimpija 22, 2. Sixt Primorska 20, 3. Krka 19, 4. Rogaška 19, 5. Helios Suns 18, 6. Šenčur Ggd 17, 7. Ilirija 15, 8. Šentjur 13.

I. Vidmar

Galerija