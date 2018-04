Po velikem boju Krka boljša od Ribnice

28.4.2018 | 23:15

Nik Henigman (z žogo v roki) je bil z devetimi zadetki najboljši strelec na tekmi med Krko in Ribnico, a tudi to ni bili dovolj za zmago nad Novomeščani. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Čeprav so bili Ribničani, ki bi si z nocojšnjo zmago praktično že zagotovili drugo mesto v državi, veliki favoriti pred srečanjem s Krko v Novem mestu, pa se Novomeščani niso vnaprej predali. Da načrtujejo tretjo zmago v drugem delu prvenstva, so dali gostom iz dežele suhe robe vedeti že takoj na začetku, ko je Grega Okleščen že s svojim četrtim zadetkom v vsega sedmih minutah igre Krko popeljal v vodstvo s 6:1. Sredi polčasa je Krka vodila z 10:5, potem pa je Ribničanom le uspelo strniti vrste in se štiri minute pred odmorom Krki približati na en sam zadetek, a do izenačenja ni prišlo.

Tega so Ribničani dočakali šele sredi drugega polčasa, ko je na 22:22 izenačil reprezentant Nik Henigman, ki je v sedmih minutah dosegel pet zadetkov in s tem svojemu moštvu odprl vrata do zmage. Ko je sedem minut pred koncem Batinić z svema zaporednima zadetkoma Ribnico popeljal v vodstvo s 27:25, je kazalo, da je Krkin odpor zlomljen, a Novomeščani so se pobrali in z delnim izidom 4:1 prišli do tretje zmage v drugem delu prvenstva, s katero so se z zadnjega končno dvignili na predzadnje mesto, a zaradi precej bedastega sistema za velenjskim Gorenjem, ki letos v domačem prvenstvu ni osvojilo še niti ene točke, zaostajajo za štiri točke.

Če pa Krka ni pri vrhu lestvice, pa so zato tam njeni najboljši strelci - Jernej Papež je z 41 zadetki najboljši strelec drugega dela prvenstva, Grega Okleščen je s 37 zadetki tretji, Leon Rašo pa s 33 peti.

Že včeraj sta se v skupini za razvrstitev od 7. do 12. mesta v Dobovi pomerila Dobova in Trimo. Z 29:27 (14:14) so bili boljši gostje iz Trebnjega.

Krka : Riko Ribnica 29:28 (15:13)

Krka: L. Rašo 6, Bevec, Didovič 2, Okleščen 7, Pršina, Tomić 1, Irman, Jakše 4, Udovč, D. Rašo, Papež 6 (3), Brajer, Matko, Ban 3, Klobčar.



Riko Ribnica: Horvat, Fink 1, Vujačić 3, Henigman 9, Skušek 2, Koprivc, Pahulje 1, Nosan 5, Klarič, Kovačič 1, Kljun 1, Nosan 1, Batinič 4 (3), Perovšek, Setnikar, Košmrlj.

Sedemmetrovke: Krka 4 (3), Riko Ribnica 5 (4).

Izključitve: Krka 10, Riko Ribnica 10 minut.

Lestvica: 1. Celje Pivovarna Laško 40, 2. Riko Ribnica 37, 3. Koper 2013 31, 4. Gorenje Velenje 31, 5. Krka 27, 6. Urbanscape Loka 27.

Igor Vidmar



Galerija