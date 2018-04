V trčenju se je ena oseba poškodovala

29.4.2018 | 08:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 19.53 uri sta na avtocesti Brežice–Krško, občina Brežice, trčili osebni vozili. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Gasilci PGE Krško in PGD Skopice so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, pogasili požar na vozilu, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, posuli razlite motorne tekočine, nudili pomoč policiji in vlečni službi ter razsvetljevali kraj nesreče. Reševalci NMP Brežice so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Zagorelo v kuhinji

Ob 18.06 uri je na Zupančičevi cesti v Metliki zagorelo v kuhinji stanovanja v bloku. Ogenj se je s štedilnika razširil na napo in kuhinjske elemente. Požar je začela gasiti lastnica, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Metlika. Zaradi zadimljenosti prostorov so gasilci prezračili stanovanje in stanovanjski blok. Vzrok požara in višino škode bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Padel kolesar

Ob 19.33 uri je na Seidlovi cesti v Novem mestu padel kolesar. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so kolesarja oskrbeli na kraju.

Oskrbeli obolelo osebo

Ob 20.05 uri so iz ZD Trebnje zaprosili za pomoč prvih posredovalcev v naselju Stehanja vas, občina Trebnje. Prvi posredovalci so pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Trebnje pri oskrbi obolele osebe, katera je bila odpeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

M. L.-S.