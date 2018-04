Sanacija mosta v Livoldu

29.4.2018 | 11:05

Most v Livoldu pri cerkvi bodo začeli urejati po prvomajskih praznikih. (Foto: M. L.-S.)

Livold - Predvidoma 3. maja bo občina Kočevje pričela s sanacijo mostu pri cerkvi v Livoldu. V času sanacije bo vzpostavljena popolna zapora gradbišča, zato občina vaščanom Livolda in vsem lastnikom kmetijskih zemljišč na desnem bregu reke Rinže v Livoldu priporoča, da pripravljalna dela na polju opravijo pred začetkom sanacije. Gradnja in s tem zapora mostu bo odvisna od vodostaja reke Rinže, trajala pa bo največ tri mesece. V času zapore bo dostop do kmetijskih površin možen preko drugega mostu v Livoldu ali mostu v Dolgi vasi.

M. L.-S.