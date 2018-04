Položili bodo umetno travo

29.4.2018 | 15:45

Kočevje - V športnem kompleksu Stadion Gaj so pričeli z deli na ureditvi pomožnega nogometnega igrišča. Na igrišču bodo položili umetno travo, ki je bolj trpežen material, omogočala bo tudi pluženje igrišča tako da bo uporaba igrišča možna čez celo sezono. Umetna trava sicer spada med najbolj priljubljene umetne podlage tudi zaradi nizkih stroškov vzdrževanja. Projekt je vreden 390.000 evrov in ga ob Občini Kočevje sofinancirata Nogometna zveza Slovenije in Fundacija za šport. Dela bodo predvidoma zaključena v dobrih dveh mesecih.

M. L.-S.