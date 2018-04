Aluminij pretrd za Krčane

30.4.2018 | 08:30

Pred vrati Aluminija je bilo večkrat vroče, a Krčanom vse do konca srečanja ni uspelo izenačiti. (Foto: Martin Metelko/M24)

Krško - Na zadnji tekmi 29. kroga prvenstva v Prvi ligi Telekom Slovenije so nogometaši Krškega sinoči do z 1:2 izgubili z osmouvrščenim Aluminijem, ki se jim je tako na lestvici približal na štiri točke.

Na srečanju, od katerega so ljubitelji nogometa v Krškem pričakovali novo zmago domačih nogometašev, so Krčani doživeli hladen tuš že po vsega šestih minutah igre, ko je od daleč, s kakšnih petindvajsetih metrov od gola streljal Lucas Mario Horvat in presenetil domačega vratarja Marka Zalokarja. Tri minute kasneje, ko je iz bližine mrežo gostov zatresel Aleksandr Kulinitš, se je vse začelo znova, a Krčani nove priložnosti niso izkoristili. V 38. minuti je Rok Kidrič, ki je imel lepo priložnost za zadetek že nekaj minut pred tem, z glavo žogo, ki jo je po strelu s kota odbil vratar Zalokar, poslal v okvir vrat in Aluminij popeljal v vodstvo z 2:1

Čeprav so imeli v nadaljevanju tekme po nekaj priložnosti nogometaši obeh moštev, pa se izid ni več spremenil. Ob izteku igralnega časa, je imel priložnost za izenačenje Nikola Mandić, a se je preveč obotavljal. Nogometaši Krškega se bodo v 30. krogu v sredo v Kranju pomerili z zadnjeuvrščenim Triglavom.

Krško : Aluminij 1:2 (1:2)

Strelci: 0:1 Horvat (7.), 1:1 Kulinitš (17.), 1:2 Kidrič (38.).

Krško: Zalokar, Šturm, Krajcer, Kulinitš, Gorenc, Balić, Volarič, Mujan (od 88. Sokler), Kovačič (od 68. Diyoke), Vekić, Škrbić (od 58. Mandić).

Aluminij: Janžekovič, I. Mensah (od 86. Nunić), Šme, Jakšić, Tahiraj (od 77. Krajnc), Martinović, Horvat, Kidrič, Jurčević, Petrovič, Zeba.

Lestvica: 1. Olimpija 65, 2. Maribor 64, 3. Domžale 59, 4. Celje 43, 5. Rudar Velenje 43, 6. Gorica 35, 7. Krško 30, 8. Aluminij 26, 9. Ankaran Hrvatini 21, 10. Triglav Kranj 16.

I. V.