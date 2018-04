Gorelo pri Preloki in v Foersterjevi ulici

30.4.2018 | 09:00

Novo mesto - Operativcem na Dolenjskem in v Posavju minulo noč telefon ni prav pogosto zvonil, le gasilce so dvakrat napotili na posredovanje, pa še to je šlo le za dva manjša požara v naravnem okolju. Ob 18.22 je ob cesti Vinica-Žuniči pri naselju Preloka gorela suha trava in podrast. Požar na površini pol hektarja so pogasili gasilci PGD Preloka.

Ob 00.50 je v Foersterjevi ulici v Novem mestu gorelo v naravnem okolju. Gasilca GRC Novo mesto sta ogenj pogasila. Gorelo je na dveh kvadratnih metrih.

Bo pa najbrž večkrat gorelo drevi, ko bodo marsikje na predvečer praznika dela prižgali prvomajske kresove. Naj to počno previdno, svetujejo gasilci in tudi policisti.

novejši najprej Komentarji (3) 3h nazaj Oceni kresnik Kako je pa kaj s kresi danes v Novem mestu? A sploh bo kakšen? Nobenih informacij ... 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Che Guevara Gori nekaterim pod petami. jesen jim bo zagorelo ful. Kaj ne vejš da je Rode prepovedal kurt za komunistične praznike, In fant ma velik upliv pr tabelih u NM ki se repenčarjo na rotovži zadne 4 leta. Zatu nej kresa u Nm. Da bomo pa kresnili za 1. maj, BOMO:) !! pa še ti dej kresnik če že uni ne smejo javno, zatu pa tuk bul za ovinkom:) take so to katoliške finte dans. Kr gospod zapoveduje tu "verniki" za vogalom na veliko počnejo. Kradejo, nečistujejo, zavajajo itd.. Pa lepe in vesele delavske praznike! Živeu 1. maj!!! Dol banda lopovska klerikalna.. 2h nazaj Oceni Che Guevara ne sme se kurt , bo SDS ukinu podporo k jo je oblubu rotovži na volitvah in cerkev tud, če bo abčina javnu podprla komunistične dejavnosti! Kr bi nekateri lukno zvrtali u kolenu ( so si že:) sm da se urinejo spt na šivankino uho jesen, morjo slepu poslušat da ne bojo kj zašuštrali :)Nč kresa nč tacga kr na rdeče diši!:):):) Živel komunistični praznik dela 1. maj!!!! Preglej samo prijavljene komentatorje