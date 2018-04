FOTO: Ni mogel ustaviti svojega BMW - trije poškodovani in kup zvite pločevine

30.4.2018 | 11:00

Foto: PGD Grosuplje

Foto: PGD Grosuplje

Včeraj okoli 15. ure se je na dolenjski avtocesti pri Grosupljem zgodila prometna nesreča s poškodbami. Policisti PU Ljubljana so ugotovili, da je dvajsetletnik, državljan Republike Hrvaške, vozil osebni avtomobil znamke BMW 7 po avtocesti A/2 iz smeri Grosupljega proti Ljubljani. "Pri Šmarju-Sapu pa hitrosti in načina vožnje ni prilagodil poteku ceste, stanju vozišča, preglednosti, vidljivosti, prometnim in vremenskim razmeram (močnejši naliv), stanju vozila ter svojim vozniškim sposobnostim, tako da bi ves čas vožnje obvladoval vozilo oziroma, da bi ga lahko ustavil pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko pričakuje," je sporočila Maja Ciperle Adlešič iz PU Ljubljana in dodala, da je v izogib trčenju v vozilo pred seboj dvajsetletnik sunkovito zavil desno proti desnemu prometnem pasu, kjer je s sprednjim desnim delom vozila trčil v zadnji levi del vozila Renault clio, ki ga je vozil 72-letnik. Po trčenju je vozilo slednjega odbilo v desno, kjer je trčilo v kovinsko varnostno ograjo, nato pa ga je odbilo nazaj na vozišče. Vozilo dvajsetletnika je za tem trčilo še v VW Golf, ki ga je pred vozilom 72-letnika vozil 37-letnik, in vozilo Mercedes benz E350, ki ga je vozil 59-letnik, ki je takrat z vozilom stal na levem prometnem pasu v koloni.

V nesreči sta se huje poškodovala 72-letni voznik in njegova 75-letna potnica, lažje pa je bil še poškodovan 55-letni potnik v vozilu BMW.

Posredovali so tudi gasilci PGD Grosuplje, ki so avtorji objavljenih fotografih.

Čelno trčenje

Črnomaljski policisti so bili v četrtek okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil v Ručetni vasi. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 37-letni voznik avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trči v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 50-letni voznik. Povzročitelj nesreče, ki je vozil neregistriran avtomobil in nima veljavnega vozniškega dovoljenja, se je lažje poškodoval. Policisti so mu avtomobil zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan za volan

V petek popoldne se je zgodila prometna nesreča s premoženjsko škodo na avtocesti med Dobruško vasjo in Smednikom. Novomeški prometniki so ugotovili, da je nesrečo povzročil 63-letni voznik avtomobila, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,28 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, odvzeli vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola seznanili sodišče.

Trčil v avto na odstavnem pasu

V soboto okoli 20. ure so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti med Čatežem in Drnovim. Ugotovili so, da je 23-letni voznik avtomobila trčil v avtomobil, ki je zaradi izpraznjene gume stal na odstavnem pasu. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico, je imel v litru izdihanega zraka 1,75 miligrama alkohola.

Izpraznil hišo

Med petkom in nedeljo je v okolici Metlike nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Ukradel je denar, zlat nakit in dokumente. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Naplahtali so ju in okradli

Včeraj dopoldne so policiste PU Ljubljana obvestili o drzni tatvini, ki se je zgodila v okolici Grosupljega. Ugotovili so, da so storilci že v sredo izkoristili nepozornost oškodovancev ter ju pod pretvezo polaganja optičnega kabla zvabili iz hiše. Takrat so drugi storilci vstopili v hišo ter ukradi nakit in gotovino. Da so ju okradli, sta ugotovila šele včeraj, ko sta o tem tudi obvestila policijo.

"Presenečenje" med tovorom

Policisti PMP Obrežje so včeraj med opravljanjem mejne kontrole tovornega vozila, ki je iz Srbije prevažal avtomobilske dele, med tovorom našli skrita dva državljana Afganistana, ki sta se skušala izogniti mejni kontroli in nedovoljeno vstopiti v Slovenijo. Tujca so predali hrvaškim varnostnim organom.

28 so jih prijeli

V zadnjih štirih dneh so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 28 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Božakovega, Krmačine in Drašičev. Državljani Pakistana, Sirije in Alžirije so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.

