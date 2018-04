Princesa za Emo in Anžeta

30.4.2018 | 13:00

Cvičkova princesa Dragica Ribič

Šentrupert - Na 2. dobrodelnem festivalu Cviček v srcu so za štiriletna gibalno ovirana dvojčka Emo in Anžeta iz okolice Trebnjega zbrali 1800 evrov, zbiranje denarja zanju pa se še nadaljuje. 19. cvičkova princesa Dragica Ribič bo prodajo posebnih paketov in namenskih kozarcev nadaljevala vse do predaje krone na 46. Tednu cvička, ki bo od 25. do 27. maja v Šentjerneju.

D. K.

