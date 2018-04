Dijaki ETrŠ odlični na državnih tekmovanjih iz znanja strokovnih predmetov

30.4.2018 | 13:40

Dijaki ETrŠ, ki so državnih tekmovanjih dosegli najvišja priznanja, z mentoricami in ravnateljico dr. Mojco Tomažin

Slovenska Bistrica, Domžale, Brežice - V petek, 6. aprila, je na Srednji šoli v Slovenski Bistrici potekalo 16. državno tekmovanje v znanju poslovne in finančne matematike ter statistike za srednje šole. Ekonomsko in trgovsko šolo Brežice je zastopala ekipa štirih dijakov in dijakinj, in sicer Mirjam Brodnik in Urška Božičnik, ki sta tekmovali v znanju poslovne matematike ter Andraž Konc in Suzana Stipič, ki sta tekmovala v znanju statistike.

Posebej sta se izkazala Mirjam Brodnik, ki je na tekmovanju iz znanja poslovne matematike osvojila 2. nagrado in zlato priznanje ter Andraž Konc, ki je na tekmovanju iz znanja statistike osvojil 2. nagrado. Mentorica tekmovalkam iz poslovne matematike je bila profesorica Mira Starc, tekmovalcema iz statistike pa profesorica Elena Mlakar.

V četrtek, 12. aprila, so se dijaki 3. letnika trgovskega programa ETrŠ Brežice udeležili že 42. državnega tekmovanja v tehniki prodaje, ki je letos potekalo na ŠC v Domžalah. Dijaki so pokazali velik interes. Skoraj vsi so želeli sodelovati, vendar enostavno ni bilo dovolj blagovnih področij, da bi se tekmovanja udeležili v takem številu.

Na tekmovanje so se skrbno pripravljali več tednov na realnih prodajnih mestih v NC Intermarketu Brežice. Ob tej priložnosti bi se zahvalili vsem prodajalcem in poslovodjem, ki so nam pomagali s svojimi nasveti in »skrivnostmi« tehnik pospeševanja prodaje. Predvsem so to DM Drogerie Markt, Modiana, Merkur, Prva liga, Mercator in drugi. Vsi dijaki so se odlično izkazali. Na različnih prodajnih področjih so svoje prodajne veščine pokazali Fatlinda Brahimaj, Ajla Muratović, Anamarija Škaler, Ana Travnikar, Kaja Permozer, Izidor Fakin in Alen Albert.

Z rezultati smo zelo zadovoljni in ponosni na uvrstitve dijakov. Prvo mesto je zasedla Ajla Muratovič na prodajnem področju konfekcija pod mentorstvom profesorice Mojce Ogorelc in s tem osvojila zlato priznanje. Anamarija Škaler je osvojila zlato priznanje na področju prodaje malih gospodinjskih aparatov, srebrno priznanje je na področju obutve dosegla Ana Travnikar. Mentorici tekmovalcem v tehniki prodaje sta bili profesorici Mojca Ogorelc in Urška Senica. Vsem iz srca čestitamo!

Tekst in foto: Metka Galič