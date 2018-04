Damjan v Koreji, Veselka ostala doma

30.4.2018 | 15:30

Veselka Pevec (Foto: arhiv DL)

Videm Dobrepolje, Leskovec - V petek se bo v južnokorejskem mestu Čeongju začelo 6. svetovno prvenstvo, kjer bo sodelovala tudi slovenska invalidska strelska reprezentanca v kateri sta tudi Damjan Pavlin iz Leskovca pri Krškem in Veselka Pevec, paraolimpijska zmagovalka iz iz Vidma Dobrepolja. Medtem ko bo Damjan Pintar v Južni Koreji tekmoval, se Veselka Pevec prvenstva ne bo mogla udeležiti, ker še ni okrevala po virozi, ki jo je staknila v Al Ainu na tekmi svetovnega pokala.

"Izredno mi je žal, ker ni Veselke z nami. Pred tekmo svetovnega pokala v Al Ainu v Združenih arabskih emiratih je kazala izvrstno formo. Žal pa je drugi dan po prihodu zbolela in osem dni preživela v postelji in pri zdravniku. Diagnosticirali so ji virozo, ki se je nadaljevala tudi doma. Tako je oslabela, da ne more na pot. Zato smo ostali na svetovnem prvenstvu tudi brez ekipne tekme, kjer smo v zadnjih letih redno osvajali prva, druga ali tretja mesta, branili pa bi tudi ekipno medaljo z zadnjega svetovnega prvenstva v nemškem Suhlu," je smolo Pevčeve obžalovala glavna trenerka reprezentance Polona Sladič.