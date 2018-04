Iz reke potegnili utopljenca; gostilna v dimu

30.4.2018 | 18:35

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Danes zjutraj so pri Preloki v črnomaljski občini v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so ob prisotnosti policije s pomočjo čolna izvlekli utopljenca in ga predali pristojnim službam.

Ob 11.32 je v naselju Hrib pri Hinjah (občina Žužemberk) izhajal dim iz kurilnice gostinskega objekta. Gasilci PGD Hinje in Žužemberk so na kraju ugotovili, da je zaradi napake na peči prišlo do zadimljenja prostorov objekta. Gasilci so očistili peč, pregledali in prezračili objekt ter odsvetovali nadaljnje kurjenje.

Gorela trava

Ob 16.10 je ob jezeru pri Šalki vasi v občini Kočevje gorela trava na površini okoli 1,5 hektara. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Potres

Ob 2. zjutraj so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Agencije RS za okolje, Urada za seizmologijo, zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Velikih Lašč, 18 km južno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Čateža pri Turjaku, Ponikev, Šalke vasi in Vrha nad Želimljami. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

J. A.