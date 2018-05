Večkrat zagorelo v naravi, pa niso bili kresovi

1.5.2018 | 08:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Dežurni na številki 112 poročajo, da je sinoči po 20. uri v naselju Trška Gora (občina Krško) osebno vozilo zapeljalo po pobočju. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in pregledali vozilo, v nesreči pa k sreči ni bilo poškodovanih.

Tik pred 21. uro je v ulici Pod gradom v Trebnjem gorel kup odpadnih pnevmatik in smeti. Ogenj na površini petih kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Trebnje. Zaradi bližine objekta je obstajala nevarnost razširitve ognja, a se to k sreči ni zgodilo. O dogodku so obvestili tudi policiste.

V ulici Brezje v Novem mestu pa je po 21. uri gorelo na več krajih v naravi. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili približno 25 kvadratnih metrov podrasti in grmovja ter tako preprečili širjenje ognja. O požaru so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Ob 21.48 je v ulici Pot na veselico v Metliki prav tako gorelo v naravi. Gasilci PGD Metlika so pogasili sto kvadratnih metrov grmovja in podrasti v gozdu. Tudi o tem so obvestili PU Novo mesto.

M. M.