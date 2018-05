Polfinale zagotovljen, lahko so še drugi

1.5.2018 | 08:10

Foto: I. V., arhiv DL

Ljubljana - Košarkarji Krke so si sinoči v Ljubljani z rutinsko zmago nad Ilirijo dokončno zagotovili uvrstitev v polfinale državnega prvenstva, saj imajo v medsebojnih srečanjih v primerjavi z Rogaško in Heliosom, s katerima bi se teoretično po točkah v zadnjem krogu še lahko izenačili, prednost v medsebojnem razmerju med prejetimi in danimi točkami.

Krkini košarkarji najbrž še pod vtisom izredno visoke sobotne zmage nad Šenčurjem v prvem polčasu, ki so ga s točko prednosti dobili domačini, sicer niso potrdili favorita, a so v nadaljevanju tekme hitro postavili stvari na svoje mesto, zaigrali trdo v obrambi in z delnim izidom 13:0 tekmo vzeli v svoje roke in vse do konca nadzirali izid. Domačini so se v tretji minuti s košem Ružiča sicer približali na vsega tri točke (57:64), a sta po minuti odmora Jošilo in Đapa s košema Krko hitro vrnila na varno prednost devetih točk.

V četrtek čaka košarkarje Krke še zadnja tekma drugega dela prvenstva doma z zadnjeuvrščenim Šentjurjem. Tekma ni nepomembna, saj bi Krka v primeru zmage in ob porazu Sixt Primorske doma z Rogaško lahko še napredovala na drugo mesto in s tem v polfinalu, kjer bo v vsakem primeru igrala s Primorsko, imela prednost tekme več na domačem terenu.

Ilirija - Krka 71:77 (24:21, 39:38, 49:61)

Dvorana Tivoli, gledalcev 100, sodniki: Španič (Postojna), Rener (Koper), Milanović (Kranj).

Ilirija: Vončina 18 (6:7), Šiško 8 (2:2), Čučović 14 (3:4), Germ, Čigoja 13 (5:6), Ružič 8, Širovnik 3, Cvetković 3 (0:2), Sarajlić, Nikolić 4 (2:2).

Krka: Bratož 4 (2:3), Dimec 10 (0:1), Marinelli 9 (1:1), Jošilo 17 (6:7), Cinac 6 (3:4), Fifolt, Škedelj 2, Zagorac 12 (2:2), Kovačevič 3, Đapa 14.

Prosti meti: Ilirija 18:23, Krka 14:18.

Met za tri točke: Ilirija 9:22 (Vončina, Šiško, Čigoja po 2, Čučović, Širovnik in Cvetković po 1), Krka 7:18 (Marinelli, Đapa po 2, Jošilo, Cinac, Kovačević po 1).

Osebne napake: Ilirija 22, Krka 23.

Lestvica: 1. Petrol Olimpija 24, 2. Sixt Primorska 22, 3. Krka 21, 4. Rogaška 20, 5. Helios Suns 20, 6. Šenčur Ggd 18, 7. Ilirija 16, 8. Šentjur 13.

M. M., I. V.