Danes vabijo prvomajska srečanja

1.5.2018 | 08:40

Vsem bralcem in bralkam uredništvo Dolenjskega lista čestita ob 1. maju, prazniku dela!

Debenc, Lisca, Javorovica, Miklavž, Krašnji Vrh - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – regijska organizacija zahodne Slovenije, območna organizacija Dolenjske, Bele krajine in Posavja danes vabi na tradicionalni prvomajski srečanji, tako na Debencu kot na Lisci se bosta začeli ob 11. uri.

Na Debencu na Mirni se bodo delavci in delavke zbrali že na 37. prvomajskem srečanju, kjer bosta zbrane nagovorila podžupanja občine Mirna Barica Kraljevski in izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko. V spremljevalnem programu bodo nastopili Občinski pihalni orkester Trebnje z mažoretami, učenci OŠ Mirna in GŠ Trebnje, kasneje pa bo za zabavo skrbel Ansambel Plus.

Tradicionalno bodo na Debencu podelili tudi letošnja regijska sindikalna priznanja, in sicer Jakobu Gašpirju iz Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata krškega Restisteca, dolgoletni članici Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije Stanislavi Penca iz sindikalne podružnice družbe Kremen ter Ivanu Kneževiču, članu Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata v Kopitarni Sevnica.

Na posavskem prvomajskem srečanju na Lisci bosta danes zbrane nagovorila sevniški župan Srečko Ocvirk in predsednik Sinlesa Lojze Raško, za kulturni program pa bodo poskrbeli Godba Sevnica, recitator Rudi Stopar, citrarka Timeja Račič Ogorevc in ansambel Fantje izpod Lisce.

Devetnajstič na Miklavž

Solidarnost-Zveza delavskih sindikatov Slovenije danes organizira 19. tradicionalni sindikalni tabor, ki se bo opoldne začel pri Miklavžu na Gorjancih. Zbrane bosta med drugimi nagovorila v. d. predsednika Solidarnosti Franc Zupanc in organizacijski sekretar Albert Pavlič. Nastopila bo tudi Godba Slovenskih železnic, predstavila se bo Šentjernejska konjenica, sledi zabava s kvintetom Dori.

Dr. Cerar na Javorovici

Občina Šentjernej 1. maja, za praznik dela, tradicionalno vabi na Javorovico. Prireditev se bo začela ob 11. uri, slavnostni govornik pa bo dr. Miro Cerar.

Pohod in srečanje na Krašnjem Vrhu

Občina Metlika in Planinsko društvo Metlika na Krašnjem Vrhu danes prirejata praznovanje praznika dela in 16. prvomajski pohod. Ta se je zjutraj začel z metliškega Pungarta, prvomajska slovesnost pa se bo začela ob 11. uri s slavnostnim govorom metliškega župana Darka Zevnika. V kulturnem programu bodo sodelovali učenci glasbene šole Andreja Bajuka in metliški osnovnošolci. Metliški planinci bodo na druženju postregli z belokranjskimi dobrotami in dobrim vinom.

Tudi na Planini

KS Podbočje in Cerklje ob Krki v sodelovanju z ostalimi domačimi društvi danes ob 11. uri vabita na tradicionalno prvomajsko srečanje na Planini v Podbočju, kjer bo slavnostni govornik evropski poslanec Franc Bogovič.

M. M.