Terme Čatež lani s četrtino nižjim dobičkom

1.5.2018 | 11:15

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež je lani ustvarila 1,9 milijona evrov čistega dobička, medtem ko je predlani znašal 2,5 milijona evrov. Čisti prihodki so se ustavili pri 28,1 milijona evrov, predlani so medtem znašali 28,3 milijona evrov. Na ravni skupine so zabeležili 3,4 milijona evrov čistega dobička, leto prej je znašal 4,5 milijona evrov.

Kot izhaja iz poročila, so gosti v Termah Čatež lani ustvarili 709.004 prenočitev, kar predstavlja 1,5 odstotka več kot v letu 2016. Število domačih prenočitev se je zmanjšalo za 0,9 odstotka, število tujih prenočitev pa se je povečalo za 3,7 odstotka.

V Termah Čatež so po navedbah STA izpostavili, da je družba lani dosegla rekordno število prenočitev in tako postavila nov mejnik v zgodovini družbe. Prav tako se je obisk v termalnih bazenih povečal za 2,3 odstotka, zabeležili so 941.210 kopalcev.

Terme Čatež so lani uspešno zaključile načrtovane investicije, nekatere so tudi začeli in bodo zaključene spomladi letos.

Družba Terme Čatež je novembra lani izšla iz postopka preventivnega prestrukturiranja in poplačala vse svoje obstoječe obveznosti do bank s pridobitvijo dveh novih kreditov z ročnostjo sedmih let. S tem je bilo uspešno izvedeno finančno prestrukturiranje družbe, ki ima tako vzpostavljeno stabilno financiranje za nadaljnjo rast in razvoj družbe, še izhaja iz poročila.

Skupina Terme Čatež, v kateri je med drugim tudi družba Marina Portorož, poleg čateških toplic in gradu Mokrice z golfskim igriščem pa so njene zmogljivosti še na Obali, v letošnjem letu načrtuje 36,9 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje in 4,2 milijona evrov čistega dobička.

Terme Čatež so sicer del skupine DZS, predstavljajo pa njen turistični steber. Poleg turističnega je v skupini DZS še založniško-medijski steber, v katerem so matična DZS ter družbi Dnevnik in Delo prodaja.

