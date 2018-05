Adria Mobil: Komaj dohajajo naročila

1.5.2018 | 14:05

Foto: spletna stran Adrie Mobil

Novo mesto - Skupina Adria Mobil je tudi lani poslovala zelo uspešno. Ustvarila je skoraj 417 milijonov evrov prihodkov, kar je 17 odst. več kot leta 2016, in imela pri tem 38,5 milijona evrov čistega dobička, ki je za 37 odst. višji od predlanskega.

Rast, sploh na področju prodaje avtodomov, bi bila lahko še višja, če ne bi Adria zaradi premajhnih tehničnih zmogljivosti celo leto poslovala v zelo zaostrenih razmerah. Zaradi omejenih kapacitet se je njen delež na trgu avtodomov celo nekoliko zmanjšal (znašal je 5,6 odst.), medtem ko se je tržni delež na trgu prikolic nekoliko okrepil in znaša 6,6 odst. Kot je v poslovnem poročilu za leto 2017 zapisala generalna direktorica družbe Sonja Gole, je strateški cilj Adrie Mobil preseči 7-odst. delež na evropskem trgu počitniških vozil.

»Adrijini načrti so ambiciozni, a realni ter v skladu z rastjo celotnega evropskega trga počitniških vozil, ki sicer v zadnjih dveh letih in pol beleži visoke stopnje rasti,« pravi Goletova in dodaja, da njihova poglavitna naloga zdaj postaja obvladovanje hitre rasti s ciljem zagotavljanja kakovostne oskrbe kupcev.

Ker analize trga kažejo, da se bo trend naraščanja naročil še stopnjeval, so v Adrii že lani nabavili nov CNC-rezkar, s katerim jim je uspelo dvigniti storilnost proizvodnje karoserijskih elementov, da pa bi se izognili nadaljnjemu zastajanju in ozkim grlom v tem delu proizvodnje, so sprejeli tudi odločitev o gradnji dodatne linije karoserijskih elementov, ki bo predvidoma končana letos.

Od večjih naložb velja omeniti še klimatsko komoro, ki jo je Adria Mobil uredila lani, namenjena pa je preizkusom energetske učinkovitosti njenih produktov v najbolj ekstremnih temperaturnih razmerah (od –40 do +60 stopinj Celzija).

V skupini je bilo ob koncu lanskega leta sicer zaposlenih 1.721 oseb, kar je sto več kot ob koncu leta 2016, januarja pa so na osrednji lokaciji v Novem mestu, kjer v proizvodnji dela okoli 650 delavcev, uvedli še popoldansko izmeno.

Boris Blaić