FOTO: Delavci so si morali svoje pravice vedno izboriti

1.5.2018 | 15:00

Krašnji Vrh - Občina Metlika in Planinsko društvo (PD) Metlika sta danes pripravila pri planinski koči na Krašnjem Vrhu že 16. prvomajsko druženje, ki je bilo edino tako množično v Beli krajini. Praznovanje praznika dela so združili s prvomajskim pohodom.

Slavnostni govornik je bil metliški župan Darko Zevnik, ki je med drugim dejal, da je praznik dela opomnik, da pravice delavcem niso bile nikoli podarjene, ampak so si jih vedno morali izboriti. Hkrati je prisotne pozval, da gredo na bližnje državnozborske volitve in na ta način sodelujejo pri odločanju vsaj še tisto malo, kolikor lahko.

V imenu PD Metlika pa je pozdravil predsednik Branko Brodarič, ki je spomnil, da njihovo društvo praznuje letos 36. obletnico dela, mineva pa tudi 16 let, odkar so na Krašnjem Vrhu postavili brunarico, iz katere je zrasla prijetna planinska koča, poleg nje pa še 18 metrov visok razgledni stolp. Domovanje metliških planincev je postalo tudi priljubljena izletniška točka za obiskovalce iz Bele krajine in izven njenih meja. Kot je poudaril Brodarič, imajo največ zaslug za urejeno in prijetno planinsko točko metliški planinci, za pomoč pa se je zahvalil tudi sponzorjem.

Brodarič in predstavnik Planinske zveze Slovenije (PZS) ter predsednik medobčinskega odbora za Dolenjsko in Belo krajino Rudi Skobe sta podelila tudi zlati častni znak PZS. Za delo v planinski organizaciji in društvu sta priznanji prejela dolgoletna in zaslužna člana PD Metlika Slavko Stankovič in Martin Slanc.

V kulturnem programu so nastopile učenke Glasbene šole Andreja Bajuka Anja Stojnič, Tjaša Plut in Anja Bajuk, zaigral je harmonikarski orkester Andreja Bajuka, svojo zgodbo o gorah pa je prebrala predana planinka Albina Tošeska.

