FOTO: Kdo se bori za delavske pravice?

1.5.2018 | 15:35

Večina je na Planino prišla peš. (Foto: B. B.)

Franc Bogovič (Foto: B. B.)

Obiskovalcev je bilo tudi letos veliko. (Foto: B. B.)

Planina v Podbočju - Vse od zgodnjega dopoldneva so na osrednjo prvomajsko slovesnost v krški občini na Planino v Podbočju prihajali pohodniki, kolesarji in drugi obiskovalci. Ob 11. uri, ko se je prireditev začela, je predsednik KS Podbočje Janez Barbič zadovoljno ugotovil, da bo obisk prireditve tudi letos dober, tako kot je pravzaprav vsakič, kadar je organizatorjem ne zagode vreme.

Prvi maj praznujemo v spomin na krvave demonstracije v Čikagu in ponekod po svetu praznik dela tudi danes obeležujejo z demonstracijami, v katerih spet prihaja do neredov in poškodb, je svoj prvomajski nagovor na Planini začel osrednji govornik na prireditvi evropski poslanec Franc Bogovič. »V Sloveniji imamo lepše navade. Prvi maj začnemo z godbo in budnico, potem pa se zberemo na prireditvah, kjer počastimo praznik dela,« je nadaljeval.

Kot je dejal, so osrednja tema vsakega prvega maja delovna mesta, ki morajo biti dostojno plačana in varna, omogočati pa morajo tudi možnosti napredovanja. Izzivi, s katerimi se na tem področju soočamo v Sloveniji, so prekarno delo, čudne pogodbe o delu in več deset tisoč delavcev, ki zaradi slabih plač živijo v revščini.

Kje so rešitve, se je vprašal Bogovič. Nekaj jih po njegovem mnenju ponuja mednarodno okolje, konkretno v EU, v kateri je brezposelnost trenutno na zgodovinsko nizki ravni, in nova tržišča, kjer znajo priložnosti, ki se ponujajo, izkoristiti naša izvozna podjetja. Prav ta so po Bogovičevem mnenju dokaz, da je Slovenija na pravi poti in v pravi skupini držav.

»Tudi doma nas čaka razmislek o delavskih pravicah. Je dohodninska lestvica pravična? Je delo preveč obdavčeno? Ali izobraževalni sistem ustreza potrebam sodobnega časa?« se je spraševal Bogovič in ugotavljal, da delavske pravice, paradoksalno, danes še najbolj urejajo demografski trendi, iz katerih ni jasno, kako bomo v prihodnosti zagotavljali zadostno število delavcev, sploh, če ne bomo znali doma zadržati mladega in perspektivnega kadra, ki nam vse prepogosto uhaja v tujino.

B. Blaić

