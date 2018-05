FOTO: Zbrane na Javorovici nagovoril Miro Cerar

1.5.2018 | 16:35

Miro Cerar

Radko Luzar

Jasmina, Milena in Suada ohranjajo tradicijo prvomajskih pohodov in srečanj.

Javorovica - Na slovesnosti v počastitev praznika dela na Javorovici nad Šentjernejem se je danes zbralo več kot dva tisoč ljudi in mnogi od njih so prišli peš. Šentjernejski župan Radko Luzar je gostil premiera Mira Cerarja, ki je bil tudi slavnostni govornik, in ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča.

Cerar, ki opravlja le tekoče posle, je v svojem nagovoru posebej izpostavil etiko dela in vladavino prava. "Brez prve smo hitro v izkoriščevalskih razmerjih, v dominaciji in neenakosti; brez druge nam umanjka tisto, kar nas drži skupaj kot skupnost: pravna varnost in enakost pred zakonom," je dejal.

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Med drugim je omenil, da namesto, da v politikih vidimo krivce za vse težave, se velja politike lotiti, in to zato, da popravimo stanje, s katerim smo nezadovoljni. "Zato smo nekateri vstopili v politiko."

Najboljše, kar ima Slovenija, je po njegovih besedah v ljudeh, ki so naš najdragocenejši naravni vir. "Resnično bogastvo Slovenije se meri tudi s tem, da zmoremo ustvariti toliko, da tudi tisti, ki jim usoda ali razmere niso bile naklonjene, ne trpijo, ampak dostojno živijo."

DELO JE VREDNOTA

Udeležence je nagovoril tudi domači župan Luzar, ki je poudaril, da so Šentjernejčani znani kot delovni ljudje, delo in delavec pa jim predstavljata najpomembnejšo vrednoto. V nadaljevanju je dejal, da imajo v občini veliko uspešnih podjetij, ki so družbeno odgovorna, vlagajo v zaposlene, ekologijo, šport, kulturo, kar je dolgoročna investicija v kraj, ljudi ter prihodnost.

"Pred nekaj leti smo si zadali cilj 100 novih delovnih mest. Ta cilj smo že krepko presegli. Naj povem, da nam delavcev primanjkuje in letos so naša podjetja prisiljena iskati tujo delovno silo."

Na koncu je spomnil na aktualne projekte in dodal, da se občina trudi zagotavljati potrebno infrastrukturo tako občanom kot tudi podjetjem.

Program je povezovala Anita Petrič, nastopili pa so: Pihalni orkester Občine Šentjernej, pevki Tamara Blatnik in Katja Bregar, Mešani pevski zbor Ajda Orehovica in harmonikaš Aleks Franko.

Tekst in foto: Janja Ambrožič

