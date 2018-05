Debenec 2018: Socialna pomoč ni previsoka, prenizke so plače

1.5.2018 | 17:45

Na Debencu se je zbralo kar precej obiskovalcev.

Andrej Zorko, izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja

Prejemniki letošnjih priznanj

Med obiskovalci so bili številni pohodniki.

Debenec - »Imamo eno največjih gospodarskih rasti v Evropi, ki pa je niso deležni delavke in delavci, kajti ta se ne odraža na višini plač. Kupna moč prebivalcev Slovenije je še med najnižjimi v Evropi,« je na tradicionalnem srečanju Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) na Debencu dejal osrednji govornik na prireditvi, izvršni sekretar ZSSS za pravna in sistemska vprašanja Andrej Zorko.

V svojem govoru je izpostavil tudi, da mladi bežijo v tujino, ker tam vidijo stabilnejšo prihodnost, možnost zaposlitve in priložnost za dostojno življenje. »Zahtevajmo, da se v Sloveniji ustvarijo pogoji za dostojna in stabilna delovna mesta, ne pa za prekarne oblike dela, kar je danes praksa. Mladi samostojni podjetniki nimajo svoje prihodnosti, ne morejo vzeti kredita in si ne morejo ustvariti pogojev za življenje, zato je Slovenija na prvem mestu kot država tako imenovana hotel mama. Mladi se morajo osamosvojiti, dobiti priložnost, da se oblikujejo in ustvarjajo,« je dejal Zorko.

Po njegovih besedah več kot 50.000 ljudi živi pod pragom revščine in s svojim delom ne morejo preživljati sebe in svoje družine. »Pravijo, da delo ni motivacija, ker je razlika med socialno pomočjo in plačo prenizka. Niso socialne pomoči previsoke, prenizke so plače.«

Opozoril je tudi na večno aktualnost prvega maja. Pred več kot stotimi leti so se Slovenci, da bi dosegli spremembe pri takratnih oblastnikih, združili v organizirani sindikat in zahtevali so višje plačilo, dostojne delovne pogoje, varno delovno mesto, osemurni delavnik, uzakonitev pravic, je zbranim na Debencu še povedal Zorko. »Danes imamo pravice v zakonih in kolektivnih pogodbah, zahtevati moramo še njihovo dosledno spoštovanje in udejanjanje v praksi. Zato so tudi danes zahteve pred mnogimi leti še vedno žive.« Sindikati morajo po njegovem mnenju narediti več, vendar je poudaril, da niso državna institucija, ki sprejema zakone, in niso inšpektorat za delo. »Smo organizacija, ki lahko opozarja, zahteva pa lahko takrat, ko ima za seboj članstvo. Številčno članstvo je tisto, kar razume politika.«

Tradicionalno so podelili tudi letošnja regijska sindikalna priznanja, in sicer Jakobu Gašpirju iz Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata krškega Restisteca, dolgoletni članici Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije Stanislavi Penca iz sindikalne podružnice družbe Kremen ter Ivanu Kneževiču, članu Sindikata tekstilne in usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije, sicer predsedniku sindikata v Kopitarni Sevnica, ki pa ga na podelitev ni bilo.

Gašpir je poudaril, da živimo v času, ko se interes profita postavlja pred interes ljudi. »Po vsem svetu, ne samo pri nas, se sindikati soočajo z upadom moči. Zavedati se je treba, da pravice delavcev niso podarjene, temveč se je treba boriti. Povezujemo se v sindikata, ker imamo skupne težave in cilje. Zavedati se je treba, da smo vsi na istem čolnu in da nikamor ne pridemo, če vsak vesla v svojo smer,« je dodal.

Na letošnjem srečanju je zbrane nagovorila tudi mirnska podžupanja Barica Kraljevski in župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija