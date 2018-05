Peško odpeljali na urgenco

1.5.2018 | 18:15

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Iz brežiškega ReCO so sporočili, da je okoli 9.40 v naselju Mali Kamen (občina Krško) osebno vozilo zbilo peško. Reševalci NMP Krško so jo na kraju ustrezno oskrbeli in prepeljali v brežiško urgenco. Več podatkov ni znanih.

Z novomeškega centra pa danes poročajo, da je po 11. uri na Slakovi ulici v Trebnjem iz delovnega stroja izteklo hidravlično olje. Gasilci PGD Trebnje so madež velikosti okoli 30 kvadratnih metrov posuli z absorbentom, ga oprali in očistili cestišče z dežurnim delavcem Komunale Trebnje.

M. M.