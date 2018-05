Uspel prvomajski spust

2.5.2018 | 10:30

Srobotnik ob Kolpi - V organizaciji Turistično športnega društva Kostel in Rafting zveza Slovenije je včeraj potekal že tradicionalni 29. mednarodni tekmovalni spust Slovenske reke, Kolpa 2018, za kajak, kanu in raftig. Mini raft R2 in Raft R6 sta štela za Pokal Slovenije.

Na okoli 11 km dolgo progo od Srobotnika ob Kolpi do Fare se je podalo 11 plovil. Po uri in 13 minut sta prva na cilj prispela Jože Hočevar in Uroš Zgonc s kanujem, prvi mini raft je cilj dosegel po uri in 21 minut, minuto kasneje pa tudi prvi kajak.

Vsak udeleženec prvomajskega spusta po Kolpi je prejel majico, toplo malico in napitek, prvouvrščeni pa so dobili pokale ali medalje in praktična darila.

Besedilo in foto: M. L.-S.

