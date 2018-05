Bogati so zdaj še veliko bogatejši

2.5.2018 | 09:00

Godba Sevnica je pod vrhom Lisce dodatno ogrela obiskovalce prvomajskega srečanja. (Foto: M. L.)

Z desne: Lojze Raško, Marjan Urbanč, Ivica Sotelšek, Timeja Račič Ogorevc in Rudi Stopar (Foto: M. L.)

Obiskovalci so z zanimanjem spremljali dogajanje pod prazničnim odrom. (Foto: M. L.)

Lisca - Najbolj zaskrbljujoče in tragično je, da v Sloveniji marsikdo ne more preživeti z lastnim delom, je opozoril predsednik sindikata lesarstva Slovenije Lojze Raško, slavnostni govornik na včerajšnjem prvomajskem srečanju Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na Lisci, na katero je prišlo približno 3.000 ljudi. Kriza je spremenila družbena razmerja, vendar ta zdaj niso pravičnejša od tistih pred tem. »V krizi in po njej so bogati postali še veliko bogatejši, revni pa so dobili kakšen evro več. Moramo biti kritični do ljudi, ki imajo gromozanske žepe,« je rekel Raško.

Po njegovem tudi sindikalisti niso vedno zlati, saj nekateri, na srečo je teh malo, izkoristijo svoje sindikalne položaje za lastni vzpon, potem pozabijo na sindikat. »Sindikati moramo stremeti za tem, da se ne pustimo in da se združeni zavzemamo za malega človeka,« je rekel Raško.

Razmere v lesarstvu po njegovih besedah niso spodbudne. V tej panogi je zaposlenih približno deset tisoč ljudi, pred nekaj več kot dvema desetletjema jih je bilo okrog trikrat več. »Ne zavedamo se, da je bolje prodati stol kot neobdelan les,« poudarja Raško, ki ga skrbi, da ob tem, ko ujme poškodujejo veliko lesa, še ljudje sekajo na veliko.

Sevniški župan Srečko Ocvirk je v nagovoru družbena razmerja označil za zelo pomembna. Pomemben ostaja ali postaja vse bolj tudi sindikat, ker opozarja na krivična družbena razmerja. Kako zagotoviti pravice tistim, ki delajo, je velik izziv, in ta izziv moramo sprejeti, je rekel župan. V imenu Zveze svobodnih sindikatov sta pred zbrane stopila tudi sekretarja območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja Marjan Urbanč in Ivica Sotelšek.

Prireditev je z glasbo pospremila Godba Sevnica, s pesniškim recitalom je prvi maj podprl Rudi Stopar, Timeja Račič Ogorevc je igrala na citre.

Novinarji Dolenjskega lista smo se sinoči udeležili tudi prvomajskega srečanja na Debencu, na Javorovici nad Šentjernejem, na Planini v Podbočju in Krašnjem Vrhu v Beli krajini.

M. Luzar

Galerija