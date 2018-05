V trčenju poškodovali dve osebi; našli izgubljeno plovilo

2.5.2018 | 08:00

Ilustrativna fotografija

Včeraj ob 18.38 je na avtocesti Obrežje-Ljubljana, pred priključkom Kronovo v smeri Ljubljane, občina Šmarješke Toplice, prišlo do trčenja osebnega vozila in manjšega avto dvigala. V nesreči sta bili poškodovani dve osebi. Na kraju so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto ter ju odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so na poškodovanih vozilih odklopili akumulatorja, nudili pomoč policistom, delavcem DARS-a, usmerjali promet in pomagali vlečni službi pri nalaganju vozil, so sporočili iz ReCO Novo mesto.

Našli izgubljeno plovilo

Sinoči ob 21.36 pa so na reki Savi pri Dolnjem Brezovem, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica s pomočjo čolna poiskali in izvlekli izgubljeno plovilo ter ga izročili lastniku.

Zapora ceste

JP Komunala Sevnica obvešča o začasni krajši popolni zapori danes od 9.45 do 13.30 ure na relaciji Šmarje-Zajčja Gora-Ledina-Ostrožno-Orehovo-Črni potok-Križ-Krakovo-Lisce-Lisca zaradi športne prireditve. Obvoza ne bo.

R. N.