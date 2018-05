Namesto azilnih domov šole in vrtci

Trebnje - Trebanjski izdelovalec montažnih modularnih objektov in bivalnih zabojnikov Rem je lani zabeležil okoli 28,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa je znašal okoli 2,6 milijona. Poslovni izid je nekoliko slabši od rekordnega leta 2016, a za njimi je še vedno drugo najuspešnejše leto v zgodovini podjetja, poudarja direktor Igor Kastelic.

Padec prodaje je namreč posledica umirjanja povpraševanja na trgu po modularnih enotah, ki je bil v zadnjih dveh letih zaradi begunske krize v porastu. »Lani nismo delali nič na področju azilnih domov za begunce, zato smo se usmerili drugam. Tretjino prihodkov je predstavljala prodaja enostavnejših zabojnikovv za gradbeni sektor, tretjino gradnja javnih objektov, kot so šole in vrtci, tretjino pa komercialni projekti, kamor sodi postavitev pisarn, prodajnih salonov, gostinskih obratov in podobno,« pripoveduje Kastelic in dodaja, da so zaradi enakomerne razpršenosti programov bolj stabilni in manj občutljivi na razne pretrese in pogostna nihanja na trgih.

Kupce imajo v številnih državah. Največ jih prihaja iz Nemčije, kjer so lani postavili 15 različnih šol in vrtcev, sledijo Švica, Avstrija, Madžarska, izvažajo tudi v skandinavske države, Belgijo, Luksemburg in še kam. Na tujih trgih izdelke večinoma prodajajo podjetjem, ki se na lokalnih trgih prijavljajo na razpise za izvedbo projektov. Kupce pridobijo tudi prek dobrih referenc v tujini ali na predstavitvah na gradbenih sejmih. V Sloveniji so realizirali okoli 6 milijonov evrov prometa, a če je bil na začetku Trimo skoraj 100-odstotni naročnik, je danes po besedah Kastelica šele četrti največji domači kupec. »Poslovanje z njimi se je zmanjšalo, kajti v zadnjih letih je bil Trimo vezan na projekte z begunci, zato je močno padel v naših programih.«

Vlagajo v razvoj

Po Evropi imajo okoli 25 stalnih strank. Svojo dejavnost želijo razširiti še v Francijo in v prihodnje se želijo še bolj uveljaviti tudi na angleškem trgu. »To je dolgotrajen proces, ne gre čez noč. Trenutno imamo tam dva kupca, radi pa bi jih razširili vsaj na deset,« načrtuje direktor podjetja, ki je pred leti kar trikrat postalo dolenjsko-posavska gazela, leta 2016 pa je na nacionalni ravni prejel tudi srebrno gazelo. To je priznanje, ki ga podeljujejo najbolj rastočim podjetjem.

Zgodovina družbe sega v leto 1996, ko je lastnik Jože Udovič, prej zaposlen v Trimu, začel poslovati kot samostojni podjetnik. Leta 2001 se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo, dve leti kasneje pa so s Trimom podpisali dolgoročno pogodbo o izdelavi zabojnikov in začela se je njegova skokovita rast. Približno v tem času je v podjetje prišel tudi novi direktor Igor Kastelic, saj je Udovič ob hitri širitvi potreboval nekoga, ki bi mu pomagal voditi in obvladovati to hitro rast.

V podjetju, v katerem je danes 150 redno zaposlenih in približno 65 agencijskih delavcev, se vse bolj osredotočajo na visoko zahtevne projekte, v čemer tudi vidijo svojo konkurenčno prednost. Kupcem ponujajo vse, od idejne zasnove in načrtovanja do tehnične izvedbe in montaže. Veliko vlagajo v razvoj, zato v lastnem oddelku konstrukcijskega razvoja dela 12 strokovnjakov, večinoma inženirjev, na agenciji za raziskovano dejavnost pa imajo registrirano tudi svojo razvojno skupino, s katero izboljšujejo in nadgrajujejo svoje izdelke. »Cilj je razviti modularne montažne objekte, ki bodo nizkoenergijski in bodo imeli ustrezno požarno zaščito, dobro zvočno izoliranost in odlične statične lastnosti,« poudarja Kastelic in dodaja, da stremijo k vse večji proizvodnji trajnih objektov.

Širitev proizvodnje

Da bi povečali proizvodnje zmogljivosti, nameravajo do maja naslednje leto v trebanjski industrijski coni poleg Trima zgraditi novo halo, ki bo imela približno 15.000 kvadratnih metrov proizvodnih in poslovnih prostorov ter 5.000 kvadratnih metrov skladiščnih prostorov. Naložba, ki jo bodo v večini pokrili sami, je v celoti ocenjena na okoli 10 milijonov evrov. Z novo investicijo ocenjujejo, da bodo samo na račun logistike na leto prihranili do 150.000 evrov. Zaradi prostorske stiske so v zadnjih letih povsem opustili izdelavo mobilnih hišk, a ko se bodo preselili v novo halo, načrtujejo v zdajšnjih proizvodnih prostorih ponovno zagnati ta turistični program. Drugo leto naj bi tako zaposlili dodatnih 50 delavcev. Kastelic poudarja, da je na prvem mestu zadovoljstvo kupca, na drugem pa zadovoljstvo zaposlenih, brez katerih je težko biti uspešen. Po njegovih besedah so plače 20 odstotkov nad kolektivno pogodbo, Removi delavci so lani dobili regres v višini 1.100 evrov bruto, izplačano 13. plačo, jeseni pa so vsem zaposlenim dvignili plačo za 5 odstotokov. »Želimo vlagati v kadre, zato organiziramo tudi letne izlete, Remove piknike in izvajamo ankete med zaposlenimi,« pravi direktor trebanjskega podjetja.

Letos planirajo 5-odstotno rast prodaje, dobiček pa želijo vsaj zadržati na lanskoletnem nivoju. »To bo težko ponoviti, ker se v zadnjem času stroški predvsem nabavnih materialov, kot je denimo jeklo, drastično povečujejo. Opažamo trend rasti njihovih nabavnih cen, samo pa težko dvigamo našo končno ceno,« pravi Kastelic.

