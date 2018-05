Očistili reko Krko

2.5.2018 | 13:45

Člani Športnega društva Stavča vas se velikokrat stopijo skupaj tudi v čistilnih akcijah.

Na zadnji čistilni akciji so nabrali kar precej smeti.

Stavča vas - Člani Športnega društva Stavča vas skrbno urejajo kopališče ob reki Krka pod vasjo, ki je eno najlepših v občini Žužemberk. Zaradi tega pogosto organizirajo različne čistilne akcije in pred dnevi so se v precejšnjem številu lotili čiščenja okolice od Žužemberka do Dvora. »Nekateri smo prepešačili bregove in lokalno cesto, drugi s kanuji prečesali vsak grmiček, najbolj pogumen pa je s potapljaško opremo nabiral smeti tudi pod vodo,« je sporočil Rok Zupančič.

Nabrali so ogromno smeti, kar dokazuje, da so nekateri ljudje še vedno zelo neodgovorni in da jim je vseeno za čisto naravo. »Ob cesti najdemo celo zavezane v vreče, medtem ko Krka naplavi vsemogoče. Od folije in plastenk pa do avtomobilskih gum in kovinskih sodov. Očitno je ekološka osveščenost še vedno zelo nizka in na srečo obstaja nekaj posameznikov, ki čistimo za takšnimi,« je še zapisal Zupančič in dodal, da je pomladni čas ravno pravi čas za ekološko osveščenost in dejanja za boljši jutri.

R. N., fotografije: ŠD Stavča vas

Galerija







starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Upokojenka Hvala vsem, ki čistite našo zelenooko lepotico! Preglej samo prijavljene komentatorje