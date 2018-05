Zgradili že več kot tri četrtine suhokranjskega vodovoda

2.5.2018 | 15:20

Čistilna naprava na vrtini na Vinkovem Vrhu. (Foto: R. N.)

Koordinator projekta suhokranjski vodovod Rafko Križman. (Foto: R. N.)

Žužemberški župan Franc Škufca ter ministrica za okolje in prostor Iren Majcen. (Foto: Občina Žužemberk)

Žužemberk - Gradnja suhokranjskega vodovoda po oceni Rafka Križmana, ki bdi in koordinira projekt, v katerega so poleg Žužemberka vključene še občine Mirna Peč, Dolenjske Toplice, Kočevje in Dobrepolje, poteka po predvidenem planu. V žužemberški občini je položenih že več kot tri četrtine vodovodnih cevi, zato bodo z gradbenimi deli zaključili v predvidenem roku, to je do konca septembra.

»Nato pridejo še druge zadeve, ki pa niso vezane na samo gradnjo,« pravi Križman in dodaja, da se ponekod, kjer so z gradnjo cevovodov že zaključili in tudi opravili vse potrebne teste, ljudje že priključujejo na novo vodovodno omrežje. »To se pospešeno izvaja po Ajdovški planoti, kjer so cevovodi že narejeni,« razloži v nadaljevanju.

V kratkem predvidevajo, da bodo v sistem spustili vodo iz vrtine na Vinkovem Vrhu, ki daje zadostne količine vode. V testnem obratovanju pred letom dni so sicer ugotovili, da včasih prihaja do motnosti vode in do povečanega števila bakterij E. coli, ki jih je treba uničiti, preden gre voda do uporabnikov, zato so nato zgradili čistilno napravo na vrtini. Kot pravi Križman, so prvi testi pokazali, da deluje brezhibno, a preden vodo spustijo po ceveh je potrebno narediti še nekatere teste v določenem časovnem presledku. Če bodo ti v redu, se bosta Ajdovec in Dvor z okolico napajala z vodo iz te vrtine.

Žužemberški župan Franc Škufca je potek projekta nedavno predstavili ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, s katero sta se pogovarjala tudi o možnostih za pridobivanje dodatnih sredstev, s pomočjo katerih bodo naložbo uspešno zaključili. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na občini Žužemberk, bo vseh pet občin potrebovalo še približno dva milijona in pol evrov. Toliko namreč znaša razlika med prijavljeno in licitirano ceno najugodnejšega ponudnika. »Pokazale so se določene spremembe, saj je projekt star že več kot 12 let. Pojavile so se potrebe po dodatnih odcepih vodovodnih cevi, kar posledično pomeni dodatne stroške, ti pa so se povečali tudi zaradi težavnosti terena,« je dejal Škufca, so sporočili z žužemberške občine.

Ministrica je ob tem povedala, da se pri izvajanju kohezijskih projektov na terenu velikokrat pokažejo dodatna dela. »Še posebej je to vidno v Suhi krajini, kjer gradnjo vodovoda otežuje zahteven teren. Kot nekdanja županja poznam takšne zagate občin, zato bomo vsem občinam pri zagotovitvi dodatnih sredstev tudi pomagali,« je ob obisku občine Žužemberk zatrdila Majcnova.

Po podatkih žužemberške občine bodo z naložbo dostop do zdrave pitne vode do konca leta 2019 zagotovili skoraj 14.000 prebivalcem v petih občinah, ki sodelujejo v omenjenem projektu.

R. N.