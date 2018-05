Prvi maj še vedno aktualen; deset občin želi odločati samostojno

2.5.2018 | 16:30

Ob prazniku dela so tudi pri nas potekala tradicionalna prvomajska srečanja, ki smo se jih udeležili tudi novinarji Dolenjskega lista. Na Javorovici je bil slavnostni govornik premier Miro Cerar, ki je v svojem nagovoru posebej izpostavil etiko dela in vladavino prava ter spomnil, da so danes potrebni aktivni angažirani državljani. Kaj so govorci opozorili na ostalih srečanjih na Debencu, na Lisci in na Krašnjem Vrhu v Beli krajini, si preberite v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

CEROD: REŠITEV Z NOVIM PODJETJEM

Župani in županje desetih dolenjskih in belokranjskih občin so podpisali dogovor o ustanovitvi novega podjetja za obdelavo odpadkov. Zadnji predlog Ceroda, ki bi po tem skrbel le še za odlaganje oz. deponijo, bo moralo potrditi še vseh deset občinskih svetov, skrajni rok za ustanovitev novega podjetja, ki je še brez imena, pa je 30. september letos. Podrobneje v sveže tiskanemu časopisu.

MIRNA PEČ NIČ VEČ OAZA MIRU

Če je v preteklih letih občina Mirna Peč veljala za pravo oazo miru, kar zadeva varnost, je bilo lansko leto drugačno. Na področjih javnega reda in miru ter prometne varnosti ni bilo posebnosti, zato pa so med občani kar precej vznemirjenja povzročili vlomi v počitniške objekte in nekaj stanovanjskih hiš. V Beli krajini, predvsem na območju občine Črnomelj, pa se nadaljujejo nezakoniti prehodi državne meje, zato policija tamkajšnje prebivalce poziva, naj v takšnih primerih tujcev ne spuščajo v svoje domove in se jim ne približujejo, poročamo v tiskani izdaji.

POSEL Z DROGO

Posli z drogo so lahko silno zapleteni in nepredvidljivi. To zdaj vesta tudi Kristjan in Aljaž, ki sta se spustila v avanturo, zaradi katere bi lahko pristala za zapahi. Kako sta jo odnesla, preberite v Dolenjskem listu.

STE ŽE SLIŠALI ZA PETANKO?

V časopisu tudi o unikatnih lesenih izdelkih Jožeta in Ane Retelj. Prvi leseni izdelki so v njuni delavnici nastali leta 2003, tri leta po tistem, ko je Jože izvedel, da je hudo bolan. Bili smo tudi na zadnjem projektu aktualne cvičkove princese, pišemo pa tudi o petanki

Še številne druge teme vas čakajo v tiskani izdaji Dolenjca, zato ne pozabite, da je četrtek dan za informacije na enem mestu.

R. N.