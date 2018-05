Utopljenca niso našli; šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice

Včeraj ob 10.30 uri so gasilci PGD Črnomelj zaradi suma utopitve s čolnom pregledali reko Kolpo od Božakovega do meje s Hrvaško v občini Metlika. Utopljenca niso našli. O dogodku so obveščene pristojne službe.

Na njivi našel 50 kilogramsko bombo

Ob 14.40 je v Grobljah pri Prekopi, občina Šentjernej, občan pri delu na njivi naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi sta najdeno 50 kg letalsko vadbeno betonsko bombo, ostanek bivše JLA, odstranila.

Gorele saje

Ob 17.26 so v kraju Pleš, občina Žužemberk, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hinje in Žužemberk so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik ter pregledali objekt s termo kamero.

Šibek potresni sunek v bližini Ivančne Gorice

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 21.16 zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Ivančne Gorice, potres pa so čutili prebivalci Šentvida pri Stični in Velikih Češnjic, so sporočili iz urada za seizmologijo in geologijo pri Arsu.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 0,5, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, so še sporočili z Agencije RS za okolje (Arso).

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. DOLE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolga Raka in Smednik med 8. in 13. uro ter Ivanjše Grič izvod Grič med 8. in 14. uro.

