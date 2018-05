Halo, tukaj bralec Dolenjca! – Zakaj plačilo ob izdaji zdravila z nasvetom?

Minuli četrtek je prvi poklical bralec Silvo iz okolice Šentjanža, ki je potarnal nad svojo nizko pokojnino. Po njegovem je za to kriva država, prav tako kot za visoke davke. »Prav tako je za to, da ljudje prekomerno uživajo alkohol, krivec država. Ljudje pač pijejo, ker ne morejo preživeti, ob pijači pa pozabijo na skrbi,« je zaključil Silvo.

Bralec Jože iz okolice Novega mesta se je opravičil, da si, čeprav so se le začele spremembe na področju novomeške prometne ureditve in je Glavni trg že dalj časa zaprt, ne more kaj, da se ne bi oglasil s svojim mnenjem. »Ljudje se pač navajajo in prilagajajo, zato naj Glavni trg le ostane še naprej zaprt za promet. Mesto pa bo znova oživelo le, če bodo imeli njegovi prebivalci, pa tudi okoličani, vanj kar najlažji dostop. Za okoličane bi mestna uprava morala čim prej zgraditi ali zainteresiranim investitorjem omogočiti čim bolj ugodno postavitev garažnih hiš ob vseh štirih vpadnicah, prebivalcem pa s posebnimi dovolilnicami omogočiti osebni in tovorni dostop do njihovih bivališč. Investicija v garažne hiše, gradnja bi seveda morala biti podzemna, bi se v doglednem roku gotovo dobro obrestovala, seveda pa je treba pri vsem tem vzeti v obzir potrebo sodobnega človeka po večji mobilnosti, spremembi prometnih in bivanjskih navad ter zahteve po čistejšem okolju. Pa še nekaj! Mar ne bi bilo lepo, če bi hkrati s prenovljenim Glavnim trgom predstavili tudi prenovljeni Narodni dom, če občina in njeni občani še kaj odločajo o njem,« je predlagal Jože.

Jožico iz Šentruperta je h klicanju spodbudil žalosten Šentruperčan, ki je klical teden prej. »Lahko je žalosten in jezen, saj imamo v Šentrupertu veliko žalost, ki bi jo opazila tudi slepi in gluhi. Ne vem, kdo ščiti našega župana Ruperta Goleta. Samo obljublja, a iz teh obljub se nič ne rodi. Sredi Šentruperta imamo takšne jame, da jih nimajo niti v romskem naselju. Vsi ljudje se jezijo. Župan ima svojo firmo, za občane pa mu ni mar,« je bila razočarana Jožica.

Silva iz Vinice pri Šmarjeti je spomnila, da je letos Cankarjevo leto. Zato je tudi sama tako strnila svoje razmišljanje: »Cankarjevi Hlapci so zaznamovali ves slovenski živelj. Star rek pravi, da kdor ne pozna zgodovine, nima prihodnosti. Svetla prihodnost so tudi hlapci. A ne vsi. Tudi rek, da na mladih svet stoji, je lepa popotnica, še posebno za današnje dni. A zgodovina se ponavlja. Vsi naši pregovori so bitnega pomena, samo pravilno jih je treba razumeti, od hlapcev, dekel do gospoda Kapitala. Ni vse zlato, kar se sveti, in lepa beseda lepo mesto najde. Lahko ti nekdo pokloni lepo besedo z nebeško lepim nasmehom in zraven ti pomoli še prst. Ne mine dolgo časa, ko bi ti isti nasmehnež odtrgal celo roko. Zato, spoštovani hlapci, čas je, da se združijo hlapčevske moči, ker v delu je moč, da se uresničijo sanje. Ne sanje pri belem dnevu, kot si ga marsikdo zamišlja, ampak današnje realno stanje. Da hlapcem ne bi bilo treba več spet stopiti skupaj enotno, ne gledati levo ali desno in zapeti skupaj: 'Le v kup, le v kup uboga gmajna, za staro pravdo zdaj bo drajna.' Ker to je hlapčevska internacionala. Vsi Slovenceljni razmišljajmo s svojo glavo, ker um nam je dan, samo če nisi zaspan. Vse tegobe naj izginejo stran, saj srečo si boš ustvaril le sam. Ker vsak je svoje sreče kovač,« je bila zgovorna Silva.

Bralko iz okolice Novega mesta je zanimalo, zakaj ji vsakič, ko gre na Veterinarsko postajo v Novem mestu po zdravila za živali, poleg zdravil zaračunajo še 3,99 evra za izdajo zdravil z nasvetom. »V resnici zdravila zapišejo le v veterinarsko knjigo, ne dobim pa nikakršnih nasvetov, ker hodim vedno po ista zdravila in vem, kako jih je treba uporabljati. Razumela bi, da zaračunavajo nasvete, ko pride stranka prvič po neko zdravilo. Ko pa prihaja ponj znova in znova, nasvet ni več potreben in s tem tudi plačilo ne,« je menila bralka.

Polonca Gorjanc, dr. veterinarske medicine iz Veterine Novo mesto, je pojasnila, da se zdravila za uporabo v veterinarski medicini delijo na dve skupini. V eni so zdravila, ki jih izdajajo brez recepta, so v prosti prodaji in za njih ne zaračunavajo izdaje zdravila. V drugo skupino pa sodijo zdravila, ki jih izdajajo na veterinarski recept. Ta zdravila lahko stranke kupijo le, če imajo s seboj veterinarski recept, ki ga je predpisal lečeči veterinar, lahko pa tako zdravilo izda veterinar ob opravljeni storitvi, če stranka nima veterinarskega recepta. »Izdaja zdravila z nasvetom, ki jo plača stranka ob vsakem nakupu zdravil, je torej zaračunana storitev, ob kateri sme veterinar izdati zdravilo, ki se izdaja le na veterinarski recept. Takšno poslovanje nam predpisuje pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v veterinarski medicini in ga moramo upoštevati. Brez obračunane storitve zdravila ne smemo izdati,« je še odgovorila Gorjančeva.

