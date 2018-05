Nek znova v omrežju

3.5.2018 | 11:05

V simulatorju kontrolne sobe Nek (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Nuklearna elektrarna Krško (NEK) je od torkovega večera ponovno vključena v elektroenergetski sistem. Po preverjanjih na nizki moči bomo postopoma zviševali moč elektrarne, so sporočili iz Nek.

Med rednim remontom, ki so ga začeli 1. aprila, so opravili menjavo jedrskega goriva ter v reaktorski sredici, ki jo tvori 121 gorivnih elementov, zamenjali 56 gorivnih elementov s svežimi. »Izvedli smo obsežen standardni program vzdrževanja in preverjanja strojne, električne in merilno-regulacijske opreme. Z nadzornimi testi smo potrdili, da so sistemi, strukture in komponente sposobne opraviti svojo nalogo. Zaključili smo načrtovane naložbe s področja tehnološke nadgradnje. Izvedli smo devet posodobitev - razdelimo jih lahko v dva sklopa: posodobitve za povečanje zanesljivosti obratovanja in posodobitve po Programu nadgradnje varnosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Remont se je s strokovnim in odgovornim delom vseh sodelujočih končal v načrtovanem obsegu in je zajel približno 37 000 aktivnosti, so še dodali.

M. Ž.