Zbil mladoletnico in pobegnil; v bližini meje prijeli 48 tujcev

3.5.2018 | 12:05

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N., arhiv DL)

Policisti so bili v torek okoli 10. ure obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti pri Senovem, kjer naj bi voznik avtomobila trčil v peško in odpeljal s kraja nesreče. Poškodovano peško so reševalci odpeljali v bolnišnico in po podatkih iz bolnišnice je mladoletna peška hudo poškodovana. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev povzročitelja nesreče. Na podlagi zbranih obvestil in izsledkov ogleda so ugotovili, da je nesrečo povzročil voznik avtomobila Opel astra, ki je s prednjim desnim delom vozila trčil v peško, ki je pravilno hodila ob robu vozišča. V okolici Krškega so našli poškodovani avtomobil in ga zasegli. Prav tako so izsledili domnevnega povzročitelja nesreče in sopotnika, zdaj pa nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Praznični "obiskovalci

Med ponedeljkom in torkom je v Leskovcu pri Krškem nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel je denar in zlat nakit ter lastnike oškodoval za 12.000 evrov. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

V Logu pri Žužemberku je med 27. aprilom in 1. majem neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel denar. Stanovalce, ki so bili v času vloma odsotni, je oškodoval za 1.500 evrov.

Med nedeljo in torkom je v kraju Trebež na območju Brežic nekdo skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in vzel denar ter zlat nakit. Stanovalci, ki so bili v času vloma na dopustu, ocenjujejo da so oškodovani za 12.000 evrov.

V Dolenjih Kamencah je med petkom in sredo nekdo vlomil v pomožni objekt ob stanovanjski hiši in ukradel vrtno orodje. Škode je za okoli 350 evrov.

V Grosupljem so vlomili v gostinski lokal, od koder so neznanci odnesli menjalni denar, cigarete in alkoholne pijače.

48 tujcev odpeljali v azilni dom

Od ponedeljka do danes so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 34 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Preloke, Rakovca, Velikega Nerajca in Krmačine. Državljani Pakistana, Alžirije, Maroka, Tunizije in Libije so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom, so sporočili s PU Novo mesto.

S PU Ljubljana pa smo dobili informacijo, da so kočevske policiste včeraj dopoldne obvestili, da so na območju Belice - Osilnice opazili neznane osebe, za katere so domnevali, da so tujci. Policisti so pregledali širše območje in pri tem izsledili 10 državljanov Pakistana in 4 državljane Bangladeša, pet oseb med njimi je bilo mladoletnih. Vsi tujci so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito, dvema so zaradi izčrpanosti nudili zdravniška pomoč v ZD Kočevje. Oba tujca so po oskrbi odpustili in predali policistom. Po končanih postopkih so jih namestili v azilni dom.

J. A.