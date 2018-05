Imeli bi muzejsko kavarno

3.5.2018 | 14:05

Goran Milovanović v samostanski kleti med sodi, ki jih je Galerija Božidar Jakac od Vinske kleti Krško ob selitvi odkupila leta 1998. (Foto: I. V.)

Kostanjevica na Krki - Galerija Božidar Jakac velja za enega izmed najbolj reprezentativnih razstavnih prostorov pri nas, tako s svojimi stalnimi zbirkami kot tudi z imenitnimi menjajočimi se razstavami. V nasprotju s podobnimi velikimi razstavišči v Evropi kot tudi pri nas pa obiskovalci nekdanjega kostanjeviškega cistercijanskega samostana tam razen ogleda razstav nimajo početi kaj drugega.

Že leta 1998, ko je galerija od Vinske kleti Krško, ki se je tedaj iz Kostanjevice preselila v Krško, odkupila 34 ogromnih sodov, ki še danes sicer prazni, a dobro ohranjeni stojijo v samostanski kleti, je tedanje vodstvo izrazilo željo, da bi galerija dobila tudi potreben gostinski lokal, kavarnico, v kateri bi se obiskovalec odpočil in okrepil. V kavarnici ali pa zunaj na terasi pred njo pa bi bil dober prostor za različne kulturne dogodke, na primer koncerte jazz glasbenikov, šansonjerjev ali kantavtorjev, literarne večere in podobno.

Vinsko klet naj bi imeli na istem mestu že cistercijani, saj je bila nad njo, kot je bilo tedaj običajno, kašča. V sedanji obliki so vinsko klet prvič uredili v dvajsetih letih minulega stoletja in ponovno po drugi svetovni vojni. 34 vinskih sodov, ki še danes stojijo v kleti, je bilo narejenih v letih od 1927 do 1972. Skupaj s še tremi ohranjenimi cisternami so držali 281.000 litrov.

»V zdajšnji tako imenovani Cvičkovi kleti je sedež konzorcija pridelovalcev cvička, ki občasno v njej pripravijo tudi kakšno predstavitev svojih vin. S pridelovalci cvička smo skupaj iskali rešitev, saj že več let iščemo nekoga, ki bi pri nas odprl muzejsko kavarno, s čimer bi obiskovalcem omogočili, da lahko pri nas ostanejo tudi ves dan. Seveda bi moral potencialni investitor, še sploh, če bi imel v svoji ponudbi tudi hrano, precej vložiti. Eden izmed članov konzorcija je pokazal precej zanimanja in se je prijavil tudi na razpis za promocijo izoblikovanega turističnega produkta. Maja bodo rezultati. V nekaterih največjih slovenskih razstaviščih tako sodelovanje že dalj časa dobro deluje. Zdaj imamo investitorja, ki ima denar in željo,« v upanju, da bo tudi v Kostanjevici tako kot drugje, razlaga Goran Milovanović, direktor Galerije Božidar Jakac.

Investitor bo moral v projekt ne glede na uspeh na omenjenem razpisu vložiti tudi precej svojega denarja, zavedati pa se mora, da od tega prav velikega dobička najverjetneje ne bo imel. Dodatno oviro predstavlja tudi nova praksa kulturnega ministrstva, ki zahteva, da najemnine, ki jih dobijo od najemnikov državni zavodi, kakršen je med drugim tudi Galerija Božidar Jakac, nakažejo v državni proračun. Tega denarja, ki bi ga sicer lahko vložili v svoj program ali na primer v ureditev prireditvenega prostora v sklopu kavarne, tako ne bi dobili nazaj. Milovanović meni, da to ni dobro in da bo marsikatero ustanovo prepričalo, da se tega ne gre več, kar bi bila škoda.

Članek je bil objavljen v 17. številki Dolenjskega lista z dne 26. april.

I. Vidmar