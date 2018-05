Vsak stik z vsebino vabe kot ugriz stekle živali

3.5.2018 | 18:00

Vir fotografij: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Ljubljana - Iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so sporočili, da jutri začenjajo spomladansko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma vse do konca junija.

Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško, med drugim po celotnem območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine, z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal.

Letala bodo med drugim vzletala tudi z letališča v Prečni.

Ob tem prosijo, da upoštevate navodila:

•Ne dotikajte se nastavljenih vab za lisice! O tem poučite tudi otroke!

•Če najdete vabo na svojem dvorišču ali vrtu, jo primite z vrečko in odvrzite v najbližji grm ali odnesite na najbližjo veterinarsko postajo.

•Če je prišla vsebina vabe v stik s sluznico ali svežo rano, to mesto dobro sperite in umijte z milom ter obiščite zdravnika oziroma najbližjo antirabično ambulanto. Po priporočilih WHO se vsak stik z vsebino vabe obravnava kot ugriz stekle živali.

•Če vas ugrizne ali opraska potepuška ali divja žival, obiščite zdravnika ali najbližjo antirabično ambulanto!

•Prepovedano je prosto gibanje psov na javnih mestih!

•Izogibajte se stikom s potepuškimi in divjimi živalmi!

M. M.