Dvakrat počilo

3.5.2018 | 19:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Brežiški in novomeški regijski center za obveščanje poročata o dveh popoldanskih prometnih nesrečah.

Ob 14.20 sta pri Dolenjem Gradišču na cesti Novo mesto–Dolenjske Toplice trčili osebni vozili. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Na kraju so ju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto in eno osebo odpeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Dolenjske Toplice so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečenih ter pomagali pri urejanju prometa.

Tik pred 16. uro pa se je nesreča z udeležbo enega vozila zgodila na cesti Krško–Zdole v naselju Kremen. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj dogodka, pregledali vozilo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Poškodovanih k sreči ni bilo.

Gorele smeti

Dopoldne, bilo je nekaj pred 11. uro, je na Trgu svobode v Sevnici zagorelo v košu za odpadke. Ogenj so pogasili policisti in občani, gasilci PGD Sevnica pa so pregledali kraj dogodka.

Rešili mačka

Ob 15.37 se je v Naselju heroja Maroka v Sevnici maček ujel v odprtino priprtega okna in se poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so mačka rešili, za nadaljnje postopke pa bodo poskrbeli lastniki.

S helikopterjem v UKC

Iz Posavja še poročajo, da je danes ob 18.17 helikopter Slovenske vojske v spremstvu medicinske ekipe obolelo osebo prepeljal iz Brežic v UKC Ljubljana.

M. M.