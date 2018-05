Oživljanje ni bilo uspešno; gorelo na obrežju Krke

4.5.2018 | 07:00

Davi ob 2.59 uri je na Rodetovi cesti v Grosupljem nenadno obolela oseba. Gasilci PGD Grosuplje so osebo oživljali z AED do prihoda zdravnice ZD Ivančna gorica. Oživljanje ni bilo uspešno.

Gorel odpadni les

Sinoči ob 20.00 uri je pri naselju Srebrniče, občina Novo mesto, na obrežju reke Krke gorel kup odpadnega lesa. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ogenj na površini sedmih kvadratnih metrov pogasili.

Močan veter

Minulo noč ob 00.01 je podrto drevo oviralo promet na relaciji Tribuče—Bojanci v občini Črnomelj. Drevo je razžagal in odstranil delavec cestnega podjetja.

Gorela trava in podrast

Ob 16.08 je na vzhodni strani Kočevskega jezera pri naselju Trata VII, občina Kočevje, gorela travnata površina približno 250 kvadratnih metrov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Ob 16.45 je v gozdu nad naseljem Spodnje Brezovo, občina Ivančna Gorica, gorela gozdna podrast. Posredovali so gasilci PGD Višnja Gora in pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Kadilo se je iz transformatorja

Minulo noč ob 0.41 je v naselju Velika Ilova Gora, občina Grosuplje, prišlo do okvare manjšega transformatorja, zaradi česar se je iz naprave iskrilo in kadilo. Še pred prihodom gasilcev PGD Grosuplje je požar ugasnil. Gasilci so s termo kamero pregledali transformator ter počakali do prihoda dežurnega delavca Elektra.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto, na območju TP Ivanše Grič izvod Grič med 8. in 14. uro in na območju TP Celine Raka izvod Koritnica med 8. in 11. uro.

M. K.